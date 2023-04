Tesla mit neuem Auslieferungsrekord - so viele E-Autos wurden geliefert

Tesla Motors hat gleich zum Start des Jahres einen neuen Auslieferungsrekord geknackt: Laut dem jetzt veröffentlichten ersten Produktions- und Auslieferungsbericht für das Jahr 2023 wurden insgesamt 422.875 Elektrofahrzeuge ausgeliefert.

Vergleich mit dem ersten Quartal 2022

Wachsender Bestand

Zusammenfassung Tesla Motors knackt Auslieferungsrekord: 422.875 Elektrofahrzeuge ausgeliefert.

Tesla toppt 4. Quartal 2022 um 4%, hinter Erwartungen zurück.

Vergleich zu Vorjahreszeitraum: 36% mehr Auslieferungen.

Model 3 und Model Y machen Großteil von 412.180 Auslieferungen aus.

Model S und X: 10.695 Auslieferungen, aber 9.000 auf Lager.

Großteil dieser Fahrzeuge für Export nach Europa.

Aktie verliert nach Verkündung der Quartalszahlen.

Im gleichen Zeitraum wurden 440.808 Fahrzeuge produziert, ein weiterer Rekord für das Unternehmen. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor.Laut dem neuen Quartalsbericht konnte der Autobauer das vierte Quartal 2022 noch einmal um rund vier Prozent toppen. Dennoch bleibt Tesla hinter den Erwartungen einiger Analysten und den Schätzungen der Wall Street zurück. Die Aktie verlor dementsprechend im Nachgang zu der Verkündung der Quartalszahlen.Interessant ist der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Es gab einen Anstieg von 36 Prozent gegenüber den 310.048 Auslieferungen Anfang 2022. Damals war unter anderem in der Gigafactory Grünheide noch nicht im vollen Umfang produziert worden, die deutsche Fertigung lief gerade erst an. Mittlerweile produziert Tesla in Grünheide bis zu 5.000 Fahrzeuge pro Woche.Im jüngsten Quartal machten das Model 3 und das Model Y den Großteil der Auslieferungen von Tesla aus - 412.180 dieser Fahrzeuge wurden bis Ende März an Kunden ausgeliefert. Bei den wesentlich teureren Tesla-Modellen S und X kam es im gleichen Zeitraum auf gerade einmal 10.695 Auslieferungen. Das ist übrigens ein deutlicher Rückgang gegenüber den 17.147 Model S und Model X, die im letzten Quartal 2022 ausgeliefert wurden. Es wurden aber wesentlich mehr Model S und X produziert.Eine große Sorge des Unternehmens ist allerdings der wachsende Bestand, vor allem beim Model S und Model X. Fast 9.000 Model S/X sind aktuell "auf Lager". Das ist für ein Ende des Quartals viel. Laut Tesla ist aber ein Großteil dieser Fahrzeuge für den Export nach Europa bestimmt.