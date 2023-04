Hubschrauber crasht, weil Update nicht installiert wurde - 13 Jahre lang

Der NH90 ist seit gut 20 Jahren im Dienst, er wird weltweit ausgeliefert. In Australien nennt sich der Hubschrauber Taipan und sorgt dort derzeit für Aufregung. Denn ein Taipan ist abgestürzt, offenbar weil ein essenzielles Software-Update nicht installiert war.

Filmreifer Absturz

Unsicherer "Hot Start" als Ursache?

Zusammenfassung NH90 Taipan ist seit 20 Jahren im Einsatz, abgestürzt in Australien.

Essenzielles Software-Update nicht installiert?

Software-Upgrade sollte Triebwerksausfälle verhindern.

Problem seit 2010 bekannt, Update nur auf einer "Handvoll" installiert.

Australische Armee bestätigt keine Details zu Absturzursache.

Im vergangenen Monat musste ein Taipan der australischen Armee unsanft im Wasser notlanden, an Bord war eine Anti-Terror-Spezialeinheit, die auf dem Weg zu einem Training war. Der NH90 alias NATO-Helikopter 90 (in Australien: MRH90 Taipan) sank und wurde später geborgen und ans Ufer geschleppt. Ein Augenzeuge beschrieb den Vorfall folgendermaßen: "So etwas sieht man sonst nur im Fernsehen, und es war ziemlich surreal, die ganze Sache zu beobachten."Seither läuft bei den australischen Streitkräften und den verantwortlichen Stellen der Regierung die Suche nach der Ursache - und wurde mittlerweile (inoffiziell) gefunden. Und das vorläufige Ergebnis dieser ersten Untersuchung oder besser gesagt Suche nach der Ursache ist für die Verantwortlichen alles andere als schmeichelhaft.Denn laut einem Bericht des australischen Senders ABC (via Heise ) wurde ein Software-Upgrade für den in Europa entwickelten Hubschrauber nicht auf der gesamten Flotte installiert, und zwar obwohl es Warnungen gab, dass dieses erforderlich sein dürfte, um Triebwerksausfälle zu verhindern.Konkret geht es um den sogenannten "Hot Start", bei dem das Triebwerk während eines Einsatzes kurz nach dem Ausschalten wieder neu gestartet wird. Das führt beim Taipan offenbar zu Problemen, zumindest dann, wenn ein spezielles Software-Update nicht installiert ist.Und das Problem ist der australischen Armee seit 2010 bekannt. Denn kurz nach Auslieferung hatte ein Taipan mit einem "katastrophalen" mechanischen Versagen zu tun. Damals stellten Airbus und der Triebwerk-Hersteller schnell einen Fix bereit, wodurch es nicht mehr möglich war, einen unsicheren Hot Start durchzuführen. Laut ABC wurde dieses Update aber nur auf einer "Handvoll" der insgesamt 47 Taipans installiert. Die australische Armee wollte das aber nicht bestätigen bzw. überhaupt mitteilen, dass es zuletzt zu einem entsprechenden Hot Start gekommen ist.