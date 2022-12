Nach Update der Rekord: Mars-Helikopter zeigt, dass noch mehr geht

Ob er abheben kann war nie sicher, jetzt wurde nach einem großen Software-Update der 35. Flug erfolgreich absolviert - und dabei mal wieder ein neuer Rekord aufgestellt. Für die Mission des Mars-Helikopters gilt jetzt wohl ein Ziel: Mal schauen, wie weit man es treiben kann.

Viel höher als geplant: Mars-Helikopter übertrifft Erwartung der Erbauer deutlich

Datum: 3. Dezember

Flugdauer: 52,22 Sekunden

Horizontale Flugentfernung: 15 Meter

Fluggeschwindigkeit (horizontal): ±17 km/h

Maximale Flughöhe: 14 Meter

Flugziel: Hubschrauber neu positionieren

Die nächsten Ziele

NASA

Man muss es bei Berichten über Ingenuity immer wieder betonen: Der Mars-Helikopter war für wenige Testflüge ausgelegt, sollte maximal 90 Sekunden und 300 Meter weit fliegen und dabei eine Höhe von 4 Metern nie überschreiten. Ja, die NASA ist vorsichtig bei ihren Schätzungen, aber Ingenuity konnte alle diese Zielvorhaben bei Weitem übertreffen. Jetzt berichten die Ingenieure erfreut über Flug Nummer 35 und dass man erfolgreich die vermuteten Grenzen der Hardware immer weiter verschiebt.Vor kurzem hatte der Mars-Helikopter ein großes Software-Update erhalten, das auch zwei neue Tricks an Bord brachte: automatische Hindernis-Vermeidung bei der Landung und eine digitale Höhenkarte, die den bisherigen, fehleranfälligen Mechanismus zur Erkennung der Flughöhe deutlich verbessert. Mit Flug 35 galt es zu prüfen, ob sich die neue Firmware auch gut mit der Hardware verträgt. Das Ergebnis: Am Samstag konnte sich Ingenuity bis auf 14 Meter Höhe in den Mars-Himmel schrauben - ein neuer Höhenrekord.Nach dem Update und erfolgreichen Testflug ist klar, dass sich Ingenuity weiter auf Rekordjagd macht. Die frische Software bringt mit sich, dass die Flugplaner deutlich anspruchsvolleres Gelände in ihre Routen einplanen können. Ferner sorgen die neuen Landefähigkeiten mit automatischer Vermeidung von Hindernissen dafür, dass der Mars-Helikopter eigenständig auf deutlich rauerem Terrain sicher wieder auf dem Marsboden ankommt.