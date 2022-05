Rocket Lab: Raketenstufe erfolgreich mit Hubschrauber aufgefangen

Die Landung wiederverwendbarer Raketenstufen ist eine ziemlich komplexe und aufwendige Angelegenheit. Daher hat man sich beim Raumfahrtunternehmen Rocket Lab nach einer simpleren Alternative umgesehen und will die Objekte mit einem Hubschrauber fangen.

Rocket Lab: Test des Fangens einer Raketenstufe mit dem Helikopter

Unfertige Bergung

Bisher hat das Unternehmen über rund drei Jahre an einem entsprechenden Verfahren gearbeitet und auch schon verschiedene Tests durchgeführt. Jetzt ist es erstmals gelungen, eine ausgebrannte Raketenstufe nach einem richtigen Start durch einen Helikopter auffangen zu lassen. Das teilte das Unternehmen heute mit. Es handelte sich um die erste Stufe eines Electron-Launchers, mit dem vor allem kleinere Satelliten in einen Orbit gebracht werden.Der Konkurrent SpaceX hatte sehr lange an einer präzisen Steuerung gearbeitet, bis es nach diversen Fehlschlägen gelang, Raketenstufen selbstständig auf einem zuvor festgelegten Punkt landen zu lassen. Rocket Lab vermeidet die dafür nötige Entwicklungsarbeit und greift zu einem deutlich einfacheren System.Bei diesem fällt die ausgebrannte Stufe erst einmal einige Zeit im freien Fall Richtung Erde, bis sich letztlich ein Fallschirm öffnet. Von diesem aus erstreckt sich ein Fang-Ausleger zur Seite, der von einer entsprechenden Vorrichtung an einem Hubschrauber eingefangen und verankert wird. Anschließend kann der Helikopter den Raketen-Teil an der Schleppleine zu seinem Ziel transportieren.Das funktionier vor allem auch, weil die Raketenstufen hier nicht übermäßig groß sind. Bei Launchern für höhere Nutzlasten könnte die Sache weniger gut funktionieren. Und bis Rocket Lab das Verfahren zum Standard bringt, dürfte es auch noch dauern. Im aktuellen Fall gelang das Fangen zwar, doch wurde die gefangene Stufe vom Piloten sicherheitshalber abgeworfen, weil es zu Unregelmäßigkeiten kam, die von früheren Tests nicht bekannt waren. Das Objekt wurde dann per Schiff aus dem Meer geborgen.