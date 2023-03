Patentkrieg mit Nokia: Oppo/OnePlus sollen Europa verlassen (Update)

Für die Fans der chinesischen Smartphone-Marken Oppo und OnePlus gibt es wohl schlechte Nachrichten. Oppo hat sich offenbar entschieden, dem europäischen Markt größtenteils den Rücken zu kehren. Hintergrund sind wahrscheinlich die Patentstreitigkeiten mit dem Netzwerkausrüster Nokia

Update 14:30 Uhr: Mittlerweile hat zumindest OnePlus gegenüber den Kollegen von The Verge ein Statement abgegeben. Darin behauptet der internationale PR-Chef der Marke, dass OnePlus weiterhin in Europa und Großbritannien aktiv bleiben will und weiter umfangreiche Beziehungen zu seinen Partnern auf unserem Kontinent pflegt. Genauere Angaben machte man zunächst nicht.

Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Benelux zuerst, bald weitere Länder

Zusammenfassung Oppo und OnePlus ziehen sich größtenteils aus Europa zurück.

Verkauf in DE, UK, FR und NL soll eingestellt werden.

Spanien und Italien sollen folgen. Skandinavien fraglich.

Grund ist Patentstreit mit Nokia.

Oppo Find X6-Reihe startet in China, kommt nicht nach Europa.

OnePlus ist eine Tochter des chinesischen Herstellers.

Wie der Blogger Max Jambor über Twitter verlauten ließ, zieht sich Oppo und damit auch OnePlus größtenteils aus Europa zurück. Laut seinen Quellen innerhalb des Unternehmens will Oppo den Vertrieb von Smartphones in vielen Ländern Europas aufgeben. Nachdem der Verkauf in Deutschland aufgrund eines durch Nokia erwirkten Verkaufsverbots bereits vor einiger Zeit gestoppt werden musste, sollen nun weitere Länder folgen.Konkret spricht Jambor davon, dass in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden praktisch eine komplette Einstellung des Vertriebs von Smartphones von Oppo und OnePlus erfolgen soll. Damit wären praktisch alle wichtigen Märkte in Zentraleuropa betroffen. Früher oder später sollen angeblich weitere Länder folgen, darunter mit Spanien und Italien auch Teile Südeuropas, so Jambor auf Anfrage.Ob Oppo und OnePlus auch die Märkte in Südosteuropa und Skandinavien aufgeben wird, ist derzeit noch fraglich. Gerade in Nordeuropa war OnePlus in letzter Zeit durchaus einigermaßen erfolgreich. Auch in Spanien und Großbritannien war man trotz des Verkaufsstopps in Deutschland weiterhin aktiv, startete dort doch zuletzt mit dem Oppo N2 Flip das Klapp-Smartphone der chinesischen Marke.Noch sollen die Informationen, auf die sich Jambor beruft, nicht zu 100 Prozent belastbar sein. Eine Anfrage an die Pressestelle von Oppo brachte bisher noch keine Ergebnisse. OnePlus ist seit der Gründung vor einigen Jahren immer stärker in Oppo integriert worden, sodass die einst für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Top-Smartphones bekannte Marke mittlerweile nur noch eine Tochter des großen chinesischen Herstellers ist.Oppo liegt seit einiger Zeit im Clinch mit dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia . Dabei geht es um eine Reihe von Patenten aus den Bereichen Smartphones und 5G-Mobilfunk , für die die Finnen Lizenzzahlungen einklagen. Diese Auseinandersetzung soll auch der Grund für den weitgehenden Rückzug von Oppo und OnePlus aus Europa sein. Die jüngsten Flaggschiff-Smartphones der Oppo Find X6-Reihe starteten zwar jüngst in China, sollen aber definitiv nicht nach Europa kommen.