OnePlus 11 Concept: Dieses Smartphone will um jeden Preis auffallen

OnePlus 11 Concept: Ein Smartphone mit eisblauen Lichtkanälen

In wenigen Tagen wird die Welt der Smartphones auf einen Schlag um unzählige Modelle reicher. Beim Mobile World Congress (MWC) präsentieren unzählige Hersteller zwischen dem 27. Februar und 2. März 2023 viele marktreife Modelle für die nächsten Monate - und gerne auch mal Konzepte, mit denen man das Rampenlicht auf sich ziehen kann. Genau das hofft auch OnePlus. Am ersten Messetag will man ein "OnePlus 11 Concept" vorstellen, das sich mit einem außergewöhnlichen Licht-Feature auf der Rückseite vom immer gleichen Smartphone-Look abheben will.Auf den Teasern (via PhoneArena ), die bisher von dem Gerät veröffentlicht wurden, zeigt OnePlus eine Rückseite, die von blauen Lichtkanälen durchzogen ist. Das Unternehmen spricht in seiner Ankündigung im Community-Forum von "eisblauen Röhren, die die gesamte Rückseite des Telefons durchfließen". "Es sieht fast so aus, als hätte das OnePlus 11-Concept seine eigenen Blutgefäße", so die Entwickler. Auf den Teaser-Bildern wirkt es tatsächlich so, als würden kleine Luftblasen den "Kreislauf" durchziehen. Bis man die Rückseite dann auch in Aktion erleben kann, wird es wie erwähnt nicht mehr allzu lange dauern. OnePlus spricht davon, dass das OnePlus 11 Concept beim MWC-Event am 27. Februar vollständig enthüllt wird.Eines ist auch schon vor der Enthüllung sicher: OnePlus wird sich den Vergleich mit dem Nothing Phone gefallen lassen müssen - entwickelt durch die neue Firma des OnePlus-Gründers Carl Pei. Das hatte die Idee von einfarbigen Lichtkanälen auf der Rückseite zu seinem Alleinstellungsmerkmal gemacht. OnePlus muss jetzt mit seiner Umsetzung auf jeden Fall zeigen, ob es bei einem optischen Feature bleibt, oder man auch weitere Funktionen für das schöne Licht auf der Rückseite des Android-Phones vorsieht.