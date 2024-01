Deal mit Nokia: Oppo/OnePlus-Smartphones bald wieder in Deutschland

Der chinesische Hersteller Oppo und seine Marken OnePlus und Realme bringen ihre Smartphones bald wieder nach Deutschland. Oppo und Nokia haben nach Jahren rechtlicher Auseinandersetzungen ein Patentabkommen geschlossen, mit dem das deutsche Verkaufsverbot hinfällig werden dürfte.

OnePlus / WinFuture

Nokia erhält sogar rückwirkende Zahlungen

Keine Informationen zu den Details des Deals

Zusammenfassung Oppo und Nokia schließen Patentabkommen

Auch OnePlus kehrt nach Deutschland zurück

Rückwirkende Zahlungen von Oppo an Nokia

Rechtliche Auseinandersetzungen beigelegt

Details des Abkommens bleiben geheim

OnePlus 12 und 12R bald in Deutschland

Genauer Zeitplan für Rückkehr der Marken noch offen

Heute Morgen ließ Nokia verlauten, dass man nach jahrelang mit harten Bandagen vor Gerichten in Deutschland, Europa und China geführten Auseinandersetzungen rund um die Zahlung von Patent-Lizenzgebühren für die Verwendung bestimmter patentierter 5G- und WLAN-Technologien ein "Cross-Licensing-Abkommen" mit Oppo geschlossen hat. Nokia zufolge wird Oppo sogar rückwirkende Zahlungen vornehmen, die die Zeit abdecken, in der man sich in den letzten Jahren vor Gericht um die Rechtmäßigkeit der von Nokia geforderten Höhe der Lizenzgebühren stritt und Oppo deshalb keine Zahlungen leistete. Das neue Abkommen legt laut den beteiligten Parteien sämtliche rechtliche Auseinandersetzungen bei, was auch für den deutschen Markt gilt.Konkrete Details zu ihrem Patentabkommen, das auch den Austausch von Patentlizenzen einschließt, planen die beiden Firmen nicht preiszugeben. Vertreter von Nokia und Oppo erklärten gleichermaßen, dass die Einigung ihre Wertschätzung für das geistige Eigentum anderer Unternehmen und deren Forschungsaufwand widerspiegelt.Mit der jetzt geschlossenen Einigung mit Nokia und dem Wegfall des von Nokia erstrittenen Verkaufsverbots sollen die Smartphones der Marken Oppo und OnePlus bald wieder in Deutschland verfügbar sein. Von OnePlus war bereits zu hören, dass man bald mit dem OnePlus 12 und 12R wieder auf den deutschen Markt zurückkehren will. Die beiden neuen Smartphones wurden erst gestern Abend für die internationalen Märkte angekündigt.Oppo dürfte seinerseits mit Geräten wie dem gerade in China gestarteten Oppo Find X7 auch wieder nach Deutschland zurückkehren. Angaben über einen möglichen Zeitplan für die offizielle Rückkehr der Oppo- und OnePlus-Smartphones in Deutschland gab es bislang nicht. Wie bisher können deutsche Kunden die Geräte aber aus dem europäischen Ausland ordern.Wie es um die anderen Marken steht, die Teil des Smartphone-Ökosystems des chinesischen BBK-Konzerns sind, ist aktuell noch offen. Weder Vivo noch Realme haben sich bisher zu dem Thema geäußert.