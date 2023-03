Xbox-Controller verhindern Runterfahren von Windows 11-Previews

Microsoft hat bestätigt, dass es im Windows Canary-Kanal zu Problemen in Verbindung mit Xbox-Controllern kommen kann. Unter Umständen brechen Controller das Herunterfahren des PC ab. Es gibt Berichte über den "Blue Screen of Death".

Im Feedback Hub bestätigte sie: "Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies zu melden - wir untersuchen ein Problem, bei dem das Herunterfahren hängen bleibt, wenn Sie einen kabelgebundenen Xbox-Controller angeschlossen haben. Das ist die gleiche Ursache, die bei einigen Insidern zu Fehlermeldungen (oder besser gesagt zu grünen Bildschirmen) führt, wenn der PC im Ruhezustand ist. Wir arbeiten an einer Lösung."

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Probleme mit Xbox-Controllern im Windows 11 Canary-Kanal.

Builds 25314 und 25324 können beim Herunterfahren hängen bleiben.

Verbindung zum Controller vor dem Herunterfahren trennen.

Microsoft arbeitet an einem Update.

Wechsel zu Dev, Beta oder Release Preview als Abhilfe.

Canary-Kanal ist instabil und kann zu unvorhergesehenen Fehlern führen.

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Neowin hervor. Demnach hat Microsoft bestätigt, dass es mit den Windows 11-Builds 25314 und 25324 Probleme gibt, sobald ein Xbox-Controller über USB mit dem Computer verbinden ist.In einigen Fällen kommt es dann beim Versuch den PC herunterzufahren zu ungewöhnlichen Fehler. Laut Microsoft-Entwicklerin Jen Gentleman können die Builds 25314 und 25324 hängen bleiben, wenn der Benutzer versucht, das System mit einem über ein USB-Kabel gekoppelten Xbox Wireless Controller auszuschalten.Derselbe Auslöser zeigt sich also bei einigen Windows Insidern mit den berüchtigten grüne Fehler-Bildschirm, der früher als "Blue Screen of Death" (BSOF) bekannt war.Der Rechner stürzt dann ab, statt regulär herunterzufahren. Betroffene Nutzer sollten vor dem Herunterfahren die Verbindung zu ihrem Controller trennen. Dann kommt es auch nicht zu Abstürzen oder Hängern. Ein Update wurde angekündigt, steht aber noch nicht zur Verfügung. Als weitere Abhilfe bei Problemen mit den Insider-Builds kommt jederzeit auch der Wechsel zu Dev, Beta oder Release Preview infrage. Der Canary-Kanal ist der "instabilste" Build-Release-Kanal, was bedeutet, dass wesentlich häufiger unvorhergesehene Fehler die Nutzbarkeit beeinträchtigen können.