Microsoft Edge: Tab-Preview in aktuelle Canary-Version eingebaut

Microsoft hat ein weiteres Update für den Edge-Browser auf Chromium-Basis veröffentlicht. Sobald der Nutzer den Mauszeiger über einen Tab bewegt, wird jetzt eine Vorschau der dort geöffneten Webseite angezeigt. Die Neuerungen sind bisher nur im aktuellen Canary-Build zu finden.

Flag-Optionen manuell aktivieren

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Bisher hat der Edge-Browser lediglich ein kleines Pop-Up mit dem Titel der jeweiligen Seite angezeigt, wenn der Nutzer seinen Mauszeiger über einen anderen Tab bewegt hat. Wie der Twitter-Nutzer " Leopeva64 " (via Deskmodder ) anmerkt, hat Microsoft nun eine neue Tab-Vorschau in den Browser eingebaut. Hier wird auch ein Bild des Tabs dargestellt.Um die Funktion verwenden zu können, muss zunächst die aktuelle Canary-Version des Brow­sers installiert werden. Dabei handelt es sich um den Build mit der Nummer 86.0.594.0. Da­rauf­hin sollten die beiden Flag-Optionen "Tab Hov­er Cards" und "Hover Cards Images" auf "Enabled" gesetzt und der Browser ab­schlie­ßend neugestartet werden.Nun muss nur noch eine beliebige Seite ge­öf­fnet, der Tab gewechselt und der Maus­zei­ger über den anderen Tab bewegt werden, damit die neue Tab-Preview zum Vorschein kommt.Der neueste Canary-Build des Edge-Browsers kann wie üblich über diese offizielle Seite der Redmonder heruntergeladen und installiert werden. Bei den Canary-Versionen handelt es sich um experimentelle Builds, die täglich aktualisiert und mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Erst nach einem Testzeitraum von mehreren Wochen oder Monaten werden die Fea­tu­res dann in eine finale Version des Browsers integriert und an alle Nutzer ausgeliefert.