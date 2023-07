Snakebyte: Lizenzierter Xbox-Controller mit Sensoren gegen Stick-Drift

Der Zubehör-Hersteller Snakebyte hat einen neuen Xbox-Controller angekündigt. Das Gamepad ist offiziell lizenziert und soll dem Stick-Drift mithilfe eines Sensors entgegenwirken. Hiermit könnten professionelle Spieler einen entscheidenden Vorteil in Wettbewerben erlangen.

Snakebyte

Drei verschiedene Modelle

Zusammenfassung Snakebyte kündigt offiziell lizenzierte Xbox-Controller an.

Analogsticks mit Hall-Effekt-Sensoren statt Potentiometer.

Stick-Drift-Problem soll hiermit vermieden werden.

Drei Modelle mit unterschiedlichen Funktionen.

Preise zwischen 30 und 80 Euro.

Verfügbarkeit im vierten Quartal des Jahres.

Die Analogsticks greifen auf einen Hall-Effekt-Sensor zurück, die deutlich weniger verschleißanfällig sein sollen. Während herkömmliche Potentiometer einen direkten Kontakt benötigen, ist für die verbauten Sensoren kein mechanischer Kontakt nötig. Mit den Bauteilen soll das Stick-Drift-Problem vermieden werden, das bei normalen Analogsticks durch Verschleiß und mechanische Reibung entsteht.Neben den Hall-Effekt-Sensoren verfügen die Snakebyte-Gamepads über ein modernes Design, das vielen Spielern gefallen dürfte. Die Controller sind in mehreren Farben erhältlich. Der Hersteller bietet eine fünfjährige Garantie auf die Produkte.Die Snakebyte-Gamepads soll es in drei Ausführungen geben. Alle Modelle verfügen über die Hall-Effekt-Sensoren. Das Gamepad Base X schlägt mit 30 Euro zu Buche und ist optisch recht unauffällig. Die RGB X-Variante kostet 35 Euro, ist durchsichtig und mit LEDs ausgestattet. Das Top-Modell stellt das Gamepad Pro X für knapp 80 Euro dar. Neben den normalen Controller-Elementen wurde an der Unterseite eine Eingabeleiste mit vier Tasten platziert. Hiermit können unter anderem das Mikrofon stumm geschaltet und das Options-Menü aufgerufen werden.Alle drei Modelle sollen im vierten Quartal des laufenden Jahres erhältlich sein. Zusätzlich zu den Controllern plant Snakebyte, in diesem Jahr weitere Produkte für Xbox-Fans auf den Markt zu bringen. Um welches Zubehör es sich handelt, ist unklar und dürfte zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.