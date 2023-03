Windows 11: Microsoft veröffentlicht Insider-Updates - Das ist neu

Derzeit versorgt Microsoft seine Windows 11-Insider im Release-Preview- und Beta-Kanal mit neuen Updates. Neben einer Vielzahl an Fehlerkorrekturen stellen die Redmonder zudem neue Funktionen vor - unter anderem Live-Untertitel in deutscher Sprache.

Beta-Kanal: Live-Untertitel, Touch-Keyboard, VPN und Co.

Release Preview-Kanal: Vielzahl von Bugfixes

Dieses Update behebt ein Problem, das die Befehlszeile betrifft. Es schlägt fehl, wenn Sie das Systemgebietsschema auf Japanisch setzen und cmd.exe im Legacy-Modus konfiguriert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Notizblockfeld in den Einstellungen betrifft. Es werden nicht alle verfügbaren Optionen angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft PowerPoint betrifft. Es reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie Eingabehilfen verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das den Remote Procedure Call Service (rpcss.exe) betrifft. Das Problem kann eine Wettlaufsituation zwischen dem Distributed Component Object Model (DCOM) und dem Microsoft Remote Procedure Call (RPC)-Endpunkt-Mapper verursachen.

Dieses Update betrifft den ms-appinstaller URI. Sie funktioniert jetzt mit der DesktopAppInstaller-Richtlinie.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft PowerPoint betrifft. Es reagiert nicht mehr auf dem Azure Virtual Desktop. Dies tritt auf, während Sie Think-Cell-Features verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Windows-Suche betrifft. Die Windows-Suche schlägt innerhalb von Windows-Container-Images fehl.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Microsoft HTML Application Host (HTA) betrifft. Dieses Problem blockiert die Ausführung von Code, der Microsoft HTA verwendet. Es tritt auf, wenn Sie den erzwungenen Modus von Windows Defender Application Control (WDAC) User Mode Code Integrity (UMCI) aktivieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Desired State Configuration betrifft. Sie verliert ihre zuvor konfigurierten Optionen. Dies tritt auf, wenn die Datei metaconfig.mof fehlt.

Dieses Update behebt Kompatibilitätsprobleme, die einige Drucker betreffen. Diese Drucker verwenden GDI-Druckertreiber (Windows Graphical Device Interface). Diese Treiber halten sich nicht vollständig an die GDI-Spezifikationen.

Dieses Update behebt ein Problem, das das SCEP-Zertifikat (Simple Certificate Enrollment Protocol) betrifft. Das System meldet einige SCEP-Zertifikatsinstallationen als fehlgeschlagen. Stattdessen sollte das System sie als ausstehend melden.

Dieses Update behebt ein Problem, das die neue Windows-Runtime-API (WinRT-API) betrifft. Dieses Problem verhindert, dass eine Anwendung mit MBIM2.0+ Standortinformationen abfragen kann.

Das Update behebt ein Problem, das USB-Drucker betrifft. Das System stuft sie als Multimedia-Geräte ein, obwohl sie es nicht sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Symbol für die Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) PIN-Anmeldeinformationen betrifft. Es wird nicht auf dem Anmeldeinformationsbildschirm eines externen Monitors angezeigt. Dies tritt auf, wenn dieser Monitor an einen geschlossenen Laptop angeschlossen ist.

Dieses Update betrifft das Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) "Festlegen einer Standardkonfigurationsdatei für Zuordnungen". Sie können es jetzt verwenden, um eine Erweiterung für bestimmte Anwendungen zu erstellen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den SharedPC Account Manager betrifft. Es können nicht mehrere Konten während der Bereinigung gelöscht werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das Xbox-Abonnenten betrifft. Wenn Sie ein Xbox-Abonnement über die Option "Code einlösen" erwerben, wird die Xbox-Abonnementkarte nicht auf der Seite "Einstellungen - Konten" angezeigt. Dies tritt auf, wenn die wiederkehrende Rechnungsstellung deaktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das lsass.exe betreffen kann. Sie reagiert möglicherweise nicht mehr. Dies tritt auf, wenn es eine LDAP-Abfrage (Lightweight Directory Access Protocol) an einen Domänencontroller sendet, der einen sehr großen LDAP-Filter hat.

Während es im Dev- und Canary-Kanal in dieser Woche ruhig bleibt, stehen in den stabileren Kanälen diverse Aktualisierungen an. Für Beta-Nutzer wird der Patch KB5023775 ausgerollt, der Windows 11 wahlweise auf das Build 22624.1465 oder Build 22621.1465 anhebt - je nachdem, ob die neu hinzugefügten Funktionen aktiviert werden sollen. Im Release Preview-Kanal steht hingegen das Update KB5023774 bereit, um Windows 11 auf den Stand des Build 22000.1757 zu bringen.Lag der Schwerpunkt der kürzlich eingeführten Live-Untertitel (Windows-Taste + STRG + L) vor allem auf der englischen Sprache, optimiert Microsoft diese jetzt für die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch und Chinesisch. Ebenso ziehen weitere Funktionen aus dem Dev-Kanal in die Windows 11 Beta weiter, etwa die aktualisierten Einstellungen für Touch-Tastaturen. Nutzer können hier festlegen, ob und wann das virtuelle Keyboard angezeigt werden soll.Weiterhin verbessert Microsoft die Sichtbarkeit aktivierter VPN-Verbindungen in der Taskleiste, aktualisiert die In-App-Hilfeseite für den Sprachzugriff und bietet IT-Administratoren einen Multi-App-Kiosk-Modus als Sperrfunktion von Programmen auf Geräten, die etwa von mehreren Mitarbeitern oder öffentlich genutzt werden. Mehr Details verraten die Redmonder in ihrem neuen Blog-Beitrag Nutzer der Windows 11 Release Preview erhalten in dieser Woche keine neuen Funktionen, dafür allerdings eine lange Liste an Verbesserungen bzw. Fehlerkorrekturen. Nachfolgend findet ihr alle Bugfixes, die aus Microsofts Changelog (übersetzt via DeepL) hervorgehen.