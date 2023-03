Play Store für Windows: Google bringt Android-Spiele nach Europa

Unabhängig des Windows-Subsystem für Android und dem Amazon App Store wird Google seinen eigenen Play Store künftig in weiteren Ländern anbieten - unter anderem in Europa. Angefangen mit Spielen, könnte die Beta-Phase somit in absehbarer Zeit auch in Deutschland starten.

Deutschland-Start und Windows 10

Müssen Windows 11-Nutzer für die Installation von Android-Apps bisher auf den Amazon Appstore oder auf Umwege einer manuellen APK-Installation zurückgreifen, arbeitet Google weiter an einer eigenständigen Lösung. Der vom Android-Betriebssystem bekannte Play Store soll in Form von Google Play Games in den nächsten Monaten in weiteren Regionen starten, darunter Japan und "Länder in Europa".Einen genauen Zeitplan gab Arjun Dayal, Director von Google Play Games, in seinem jüngsten Blog-Beitrag nicht bekannt. Ebenso steht noch nicht fest, ob Deutschland zu den ersten Ländern Europas gehört, die für den Start der Beta infrage kommen. Bisher stehen der Play Store für Windows und die damit verbundenen Spiele lediglich in Australien, Brasilien, Kanada, Hongkong, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Mexiko, den Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand und den USA zur Verfügung.Dass sich Google hierbei auch auf den deutschen Markt konzentrieren wird, zeigt die bereits im Vorfeld geschaltete Play Games-Webseite , auf der sich Interessenten vorab für weitere Informationen zum Start der Beta registrieren können. Ebenso wird hier über die Mindestanforderungen für PCs gesprochen. Aus denen geht unter anderem hervor, dass die Android-Apps bzw. Spiele nicht nur für Windows 11, sondern auch für Windows 10 bereitgestellt werden.Allgemein verspricht Google für seine Play-Store-Spiele eine verbesserte Steuerung für Maus und Tastatur, eine nahtlose geräteübergreifende Synchronisation von Spielständen und das Sammeln von Google Play Points für zukünftige In-App-Käufe auf dem PC.