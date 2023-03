Xbox-App für Windows: Microsoft bringt März-Update - Das ist neu

Microsoft stattet die Xbox-App für Windows mit neuen Funktionen aus. Unter anderem können sich PC-Spieler nach dem März-Update die meistgespielten Titel ihrer Region anzeigen lassen und neue Filter in der Spie­lebibliothek nutzen. Xbox-Insider erhalten die Neuerungen zuerst.

Features vorerst nur für Insider

Sichtbare Änderungen nimmt Microsoft etwa an der Startseite der Xbox-App vor, die sich vorrangig auf Game Pass-Spiele konzentriert. Hier entsteht ein neuer "Jetzt im Trend"-Bereich, der regional oft gespielte Titel in einer Top 10 auflistet. Über eine neue Umfrage bzw. ein Quiz wollen die Redmonder außerdem persönliche Empfehlungen geben, um die Frage nach "Was ist Ihr nächstes Spiel?" zu klären. Im Endeffekt ein Genre-Filter mit zufallsgenerierten Ergebnissen.Weiterhin wird die Spielübersicht in der Seitenleiste der Xbox-App verändert. Anstatt alle installierten Titel anzuzeigen, wird diese nun nach zuletzt gespielten und kürzlich installierten Spielen sortiert. Eine komplette Übersicht wandert hingegen in den Bereich "Meine Bibliothek". In eben jener bietet Microsoft jetzt verbesserte Filterfunktionen an. So kann nach eventuellen Multiplayer-Modi, Erfolgen, Bewertungen und auch technischen Aspekten (Dolby Atmos, HDR, Raytracing etc.) gefiltert werden.Das März-Update steht ab sofort für alle Windows- bzw. Xbox-Insider zur Verfügung und kann über den Microsoft Store heruntergeladen und installiert werden. Da es sich bei den Veränderungen nur um einen Feinschliff der Benutzeroberfläche handelt, dürfte der Patch voraussichtlich zeitnah auch für Otto Normalverbraucher zur Verfügung stehen. Wer die neuen Funktionen direkt ausprobieren möchte, findet im Microsoft Store den Xbox Insider Hub , über den ihr euch entsprechend registrieren könnt.