Einschlag realistisch: Asteroid könnte Valentinstag 2046 vermiesen

Der Valentinstag im Jahr 2046 könnte alles andere als romantisch werden. Berechnungen der Flugbahn eines neu entdeckten Asteroiden kommen für diesen Termin zu einer ungewöhnlich hohen Einschlags-Wahrscheinlichkeit - auch wenn diese immer noch gering ist.

Zusammenfassung Im Februar wurde der Asteroid "2023 DW" entdeckt.

Der 50m große Brocken könnte am 14. Februar 2046 die Erde treffen.

Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:600 bis 1:560.

Auf der Torino Impact Hazard Scale wird er mit 1 bewertet.

Es gibt noch Zeit, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgreiche Forschungsarbeiten gibt es bereits.

Der Asteroid wird unter der Kennung "2023 DW" geführt und hat einen Durchmesser von rund 50 Metern. Astronomen haben das Objekt im Februar als bisher unbekannten Körper identifiziert und seitdem anhand der vorliegenden Daten die Flugbahn berechnet. Und diese zeigt, dass es durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass 2023 DW in absehbarer Zeit die Erde trifft.Die meisten Asteroiden, die wegen einer angeblichen Annäherung an die Erde Aufregung verursachen, kommen uns wirklich nur im kosmischen Maßstab nahe und fliegen meist noch außerhalb des Mondorbits an der Erde vorbei - was auch lange vorher feststand. Auf der Torino Impact Hazard Scale kommen diese wie auch zahlreiche andere bekannte Asteroiden bei eine Risiko-Bewertung von 1 bis 10 nur auf eine 0 - es ist also klar, dass sich keines dieser Objekte der Erde gefährlich annähert.2023 DW kommt nun aber als einziger Brocken auf einen Wert von 1 - es gibt also zwar ein kleines, aber durchaus existentes Risiko für einen Einschlag. Je nach Berechnung wird die Wahrscheinlichkeit von den Asteroiden-Jägern der US-Raumfahrtbehörde NASA derzeit auf 1:600 bis 1:560 geschätzt. Für Menschen, die in Erwartung eines tollen Gewinns regelmäßig Lotto spielen, dürfte das eine ziemlich unangenehme Nachricht sein.Alle anderen können sich erst einmal zurücklehnen und darauf warten, dass in der kommenden Zeit noch neue Daten zur Flugbahn gewonnen und die Berechnungen mit einer genaueren Basis wiederholt werden. Sollte sich die Wahrscheinlichkeit noch deutlich steigern, ist letztlich auch noch genug Zeit, um Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Erfolgreich erforscht sind diese bereits.