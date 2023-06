Asteroid von der Größe eines Hauses kommt uns heute Nacht sehr nah

Die Erde steht kurz vor einer recht nahen Begegnung mit einem Asteroiden. "2023 MU2" soll heute (25. Juni) in einer Entfernung von nur 215.000 Kilometern an der Erde vorbeiziehen - und man kann ihn dabei live im Internet beobachten.

Vorbeiflug im kostenlosen Livestream beobachten

MU2 am 16. Juni entdeckt

Zusammenfassung Asteroid 2023 MU2 fliegt am 25. Juni in 215.000 km Entfernung an der Erde vorbei.

Wissenschaftler sind aufgeregt, da die Entfernung ca. 60% der durchschnittlichen Distanz ist.

Der Asteroid hat einen Durchmesser von 3,9-8,8m - etwa einem 3-stöckigen Gebäude.

MU2 wurde erst am 16. Juni entdeckt, aber es gibt einen Livestream.

MU2 ist kein Ausreißer: 2023 MW2 flog sogar in 124.000 km Entfernung vorbei.

215.000 Kilometern klingt nach einer großen Entfernung - was es aber für Weltraumverhältnisse nicht ist. Der Asteroid MU2 liegt damit weit unter dem Durchschnitt anderer erdnaher Weltraumfelsen, die unserem Planeten nahekommen.Wissenschaftler errechneten, dass die Distanz etwa 60 Prozent der durchschnittlichen Distanz zwischen Erde und Asteroid beträgt. Dementsprechend aufgeregt sind die Experten aufgrund dieser Begegnung, auch wenn es gar kein so seltenes Ereignis ist.Diese Art von Asteroiden sind mitunter nur schwer zu entdecken. Für MU2 gibt es aber sogar einen kostenlosen Livestream , in dem man den Vorbeiflog verfolgen kann:Obwohl dieser Vorbeiflug astronomisch gesehen recht nah ist, wird der Asteroid wahrscheinlich keine Gefahr für die Erde oder für Raumfahrzeuge in seiner Umlaufbahn darstellen. Nach Angaben der NASA hat der Asteroid einen geschätzten Durchmesser von 3,9 bis 8,8 Metern, was in etwa der Größe eines dreistöckigen Gebäudes entspricht. MU2 wird am 25. Juni um 19:19 Uhr ET (1.19 Uhr deutsche Zeit) der Erde am nächsten kommen.Das Virtual Telescope Project überträgt den Vorbeiflug des Asteroiden 2023 MU2 am Sonntag ab 19:00 Uhr ET (1.00 Uhr deutsche Zeit). Der Asteroid MU2 wurde erst vor wenigen Tagen, am 16. Juni entdeckt. Die späte Entdeckung ist nicht ungewöhnlich, da es sich um ein verhältnismäßig kleines Objekt handelt. Viele Weltraumfelsen ziehen jede Woche ohne Zwischenfälle an der Erde vorbei, manche davon werden erst kurz zuvor bemerkt. Auch was die Nähe betrifft, ist MU2 kein Ausreißer.Der etwa autogroße Asteroid 2023 MW2 flog sogar nur in einer Entfernung von nur 124.000 Kilometern an der Erde vorbei.