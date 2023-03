Asteroiden-Bergbau schwerer als gedacht - Metall-Brocken sind selten

Verschiedene Hollywood-Filme und auch etwas reißerische Dokumentationen erwecken den Eindruck, dass die Versorgung der Erde mit Metallen bald aus dem Weltraum erfolgt. Allerdings zeigen praktische Untersuchungen , dass dies dann doch nicht so einfach wird.

Das Konzept ist im Kern relativ einfach: Man fliegt zu einem Asteroiden und beginnt entweder vor Ort oder nach dessen Transport zu einem passenden Platz damit, die in ihm zu findenden Rohstoffe abzubauen. Es gibt auch bereits verschiedene Forschungsprojekte, in deren Rahmen die dafür nötigen Technologien entwickelt werden sollen. Das scheint angesichts eines aktuellen Papers einfacher, als dann auch noch die passenden Asteroiden zu finden.Ein Forscherteam publizierte aktuell die Ergebnisse der spektroskopische Analysen der Oberflächen von 42 Asteroiden, die von der Erde aus gut erreichbar wären. Das Ergebnis besteht hier schlicht darin, dass sich unter ihnen kein einziges Objekt der Klasse M - also eine Oberfläche mit hohem metallischem Anteil - gibt. Bestenfalls könnte man bei diesen Asteroiden im Inneren einige Erz-Adern vermuten, die Suche nach diesen wäre allerdings ziemlich aufwendig und teuer.Das wäre etwas völlig anderes, als zu dem aus den Erzählungen bekannten Klumpen aus nahezu reinem Metall zu fliegen und dieses dort einfach für den Weitertransport in Barren zu schneiden. Dass in der Stichprobe kein einziger M-Asteroid gefunden wurde, deckt sich erst einmal mit realistischeren Schätzungen, nach denen es diese Metall-Objekte zwar gibt, sie aber zwischen den Stein- und Eis-Brocken lediglich etwa 0,5 Prozent des Gesamtaufkommens ausmachen.Das bekannteste und am genauesten erforschte M-Objekt ist der Asteroid Psyche. Dieser ist 226 Kilometer groß und besteht fast vollständig aus Metallen - vor allem Eisen und Nickel fand man bei einer Erforschung aus der Ferne. Berechnungen ergaben, dass die Rohstoffe, gemessen an heutigen Marktpreisen, etwa 10.000 Mal mehr wert wären als die gesamte Weltwirtschaft. Wie man diese Materialien aber über die Distanz von 370 Millionen Kilometern zur Erde bringen könnte, weiß noch niemand.