Yoga 9i: Lenovo stellt Dual-Screen-Laptop im Stil des Surface Neo vor

Lenovo hat anlässlich der CES 2023 mit dem Yoga 9i ein beeindruckendes Dual-Screen-Tablet mit Notebook-Funktionalität vorgestellt. Das Gerät verfügt über zwei 13,3 Zoll große OLED-Displays und nutzt Intels neue Core i5- und i7-SoCs, die in Verbindung mit Windows 11 reichlich Leistung bieten sollen.

Windows 11 läuft hier auf Intels neuen Ultrabook-CPUs

Riesiger Akku sorgt für sieben bis zehn Stunden Laufzeit

Lenovo

Microsoft hat das Surface Neo zwar bekanntermaßen vor Jahren aufgegeben, doch die Vision der Redmonder von Notebooks mit zwei Touchscreens scheint von den PC-Partnern des Softwarekonzerns aufgegriffen worden zu sein. Lenovo liefert jetzt ein weiteres Beispiel dafür, denn das Yoga 9i ist im Grunde genau das: ein größeres Surface Neo.Das Lenovo Yoga 9i bietet auf seinen beiden 13-Zoll-Displays, die in der Mitte mit einem 360-Grad-Scharnier verbunden sind, jeweils eine 2.8K-Auflösung, wobei Lenovo genauere Angaben bisher verschweigt. Die Helligkeit der beiden Panels wird mit maximal 400 Candela angegeben. Sie sollen jeweils den DCI-P3-Farbraum voll abdecken und sind natürlich Touchscreens mit kapazitivem Digitizer, wodurch druckempfindliche Handschrifteingaben möglich sind.In dem 1,38 Kilogramm schweren Gesamtpaket steckt jeweils ein Intel Core i5-1335U oder Core i7-1355U, weshalb immer zwei Performance-Cores mit maximal 4,6 bzw. 5,0 Gigahertz Turbo-Frequenz und acht Efficiency-Cores für weniger anspruchsvolle Aufgaben sowie eine Intel XE-GPU zur Verfügung stehen. Der Arbeitsspeicher ist immer 16 Gigabyte groß und es gibt die Wahl zwischen PCIe 4.0 NVMe-SSDs mit 512 GB oder einem Terabyte.Zur weiteren Ausstattung gehören natürlich eine Full-HD-Webcam, insgesamt vier Lautsprecher sowie drei USB Typ-C-Anschlüsse mit Thunderbolt-Support. Gefunkt wird mittels WiFi 6E oder Bluetooth 5.2, auf LTE oder 5G muss man also verzichten. Einen MicroSD-Kartenslot zur Speicherweiterung sucht man ebenfalls vergebens. Im zugeklappten Zustand kommt das Yoga 9i auf eine Dicke von knapp 16 Millimetern, die beiden Hälften sind also jeweils knapp acht Millimeter dick.Den Raum im Inneren nutzt Lenovo auch, um einen für diesen Formfaktor fast schon gigantischen Akku unterzubringen. Der Stromspeicher fasst hier nämlich ordentliche 80 Wattstunden. Dies ist aber anscheinend auch nötig, denn die beiden großen OLED-Panel und die Intel-Chips sollen in MobileMark 2018 die maximale Akkulaufzeit auf gut sieben Stunden drücken. Beim Betrieb mit maximal 150 Candela Bildschirmhelligkeit sind angeblich bis zu 10 Stunden möglich, schaltet man eines der beiden Displays ab, steigt die Laufzeit auf bis zu 14 Stunden.Lenovo möchte das Yoga 9i mit einer Reihe von Software-Anpassungen anbieten, die es für die Verwendung der beiden Bildschirme mit mehreren Anwendungen optimieren. Außerdem lässt sich das Gerät "kreativ" aufstellen, wie die diversen Marketing-Bilder des Herstellers vermuten lassen. Interessant ist dabei auch: Lenovo bietet zu dem Dual-Screen-Laptop eine Bluetooth-Tastatur an, so dass man damit angeblich auch "echte" Arbeit erledigen kann.Das Lenovo Yoga 9i soll in Europa ab Juni 2023 in den Handel kommen und dann zu Preisen ab stattlichen 2699 Euro zu haben sein. Für die USA wurde das Gerät hingegen für 2099 Dollar angekündigt. Welche Konfiguration der Kunde dann erhält, wissen wir allerdings noch nicht.