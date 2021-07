Dualscreen-Smartphone: Microsoft Surface Duo zum Schleuderpreis

Microsofts erstes Android-Smartphone aus der Surface-Serie , das gern auch als Hybrid aus Telefon und Tablet bezeichnet wird, wird jetzt zum Schleuderpreis abverkauft. In den USA kann man das Dual-Screen-Gerät mit mittigem Scharnier bereits für gut 400 Dollar neu kaufen.

Bereits vor einigen Monaten war das Surface Duo mit Preisen um die 750-Dollar-Marke erheblich günstiger zu haben als zum Marktstart, als es noch fast 1500 Dollar kostete. Jetzt dreht der Schnäppchenspezialist Woot den Preis nochmal ein ganzes Stück herunter. Zu Preisen ab nur noch 409,99 Dollar kann man sich dort heute ein neues Surface Duo zulegen.Das Dual-Screen-Smartphone, das eigentlich als eine Art Leuchtturm-Produkt zeigen soll, wie sich Microsoft die Zukunft des Mobile Computing vorstellt, wird bei Woot in der Version mit 128 GB zum bisher günstigsten Preis abverkauft. Für 100 Dollar mehr kann man die Ausgabe mit 256 Gigabyte internem Speicher erwerben.Der niedrige Preis macht deutlich, dass die Nachfrage wohl kaum den Erwartungen von Microsoft entsprechen dürfte. Allerdings kommt er auch deshalb zustande, weil es sich bei den über Woot vertriebenen Geräten offenbar um Modelle handelt, die eigentlich für den Verkauf über den US-Netzbetreiber AT&T vorgesehen waren. Sie verfügen daher über einen SIM-Lock und können ausschließlich im AT&T-Netz verwendet werden.Selbst zu dem sehr niedrigen Preis dürfte das Interesse am Surface Duo in den USA auch weiterhin eher verhalten bleiben. Die meisten Kunden erwerben ihre Mobilfunk-Hardware dort ohnehin über den Netzbetreiber im Rahmen von Verträgen. Außerdem kam das Surface Duo bei den Testern schon seit dem Start nicht sonderlich gut an, hat das mit zwei 5,6 Zoll großen Full-HD-Displays ausgerüstete Dualscreen-Smartphone doch eine Reihe von Schwächen, allen voran die extrem enttäuschende Kamera.