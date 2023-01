Surface Phone: Microsoft entwickelt Varianten normaler Smartphones

Auch für Endverbraucher?

Jonas Dähnert

Wie die Kollegen von Windows Central unter Verweis auf Quellen aus dem Umfeld von Microsoft melden, "erkundet" das Unternehmen verschiedene Formfaktoren, die man gegebenenfalls parallel zu dem neuen Smartphone mit Foldable-Modell anbieten könnte. Es soll unter anderem bereits mehrere Prototypen in Form eines klassischen "Riegel"- bzw. "Bartype"-Designs geben.Denkbar sei, dass man derartige Geräte als eine Art "Mainstream"-Variante eines Surface Phones auf den Markt bringt. Das mit Sicherheit deutlich teurere Surface "Duo 3" mit großem faltbarem Hauptbildschirm würde dann als ein Produkt für "Enthusiasten" vermarktet werden, während ein gegebenenfalls verfügbares reguläres Smartphone ein breiteres Publikum ansprechen kann.Fraglich ist bei allen Berichten rund um mögliche Smartphones der Surface-Reihe, inwiefern Microsoft die Hardware-Träume des Surface-Teams auch wirklich bis zur Marktreife vorantreibt. Auch, ob die Geräte für Privatkunden verfügbar sein werden, ist bei Microsofts Hardware nicht immer sicher, schließlich fokussiert der Softwaregigant stark auf den Bildungs- und Geschäftskundenmarkt. So sind diverse Modelle der Surface-Laptops offiziell nur für Firmenkunden oder Schulen und Universitäten zu haben.Microsoft soll laut des Berichts mit einigem Aufwand an neuen Hardware- und Software-Produkten rund um Android als Betriebssystem arbeiten. Der Konzern sei "voll dabei", was dieses Thema angeht. Dennoch bleibt abzuwarten, wann die Redmonder ihre ersten weiteren Produkte dieser Art auf den Markt bringen, seien es Smartphones oder die darauf laufende Software. Konzept-Ideen von Spezialisten wie dem deutschen Designer Jonas Dähnert gibt es unterdessen einige.