Xbox Game Pass: Microsoft gibt Dual-Screen-Smartphones einen Sinn

Mit der jüngsten Beta des Xbox Game Pass und der Möglichkeit des Spie­le-Streamings optimiert Microsoft seine Gaming-Flatrate jetzt für Dual-Screen-Smartphones mit Google Android-Betriebssystem. Vorrangig pro­fitieren davon das hauseigene Surface Duo und kommende Geräte.

Dual-Screen-Smartphones mit neuer Daseinsberechtigung für Gamer

Microsoft bohrt den Xbox Game Pass derzeit nicht nur mit neuen Spielen von Bethesda und Electronic Arts (EA) auf, sondern investiert zeitgleich in die technische Nische der Dual-Screen-Smartphones. Die jetzt veröffentlichte Beta liefert unter Android den Support für zwei Displays auf mobilen Geräten wie dem Surface Duo. Einzige Voraussetzung: Passende Spiele müssen virtuelle Touch-Controller unterstützen, die zur Steuerung auf dem Zweit­bild­schirm genutzt werden können. Damit erinnert das Surface Duo an den einst erfolgreichen Handheld Nintendo 3DS Wie die Kollegen von Windows Central berichten, gehören zu den Touch-fähigen Spielen des Xbox Game Pass (Beta) unter anderem Titel wie Gears 5, Hellblade: Senua's Sacrifice, Minecraft Dungeons, Killer Instinct, New Super Lucky's Tale und Golf With Your Friends. Der Vorteil des neuen Dual-Screen-Supports liegt vor allem darin, dass die Bedienelemente nicht als Overlay den sichtbaren Spielinhalt einschränken, sondern ab sofort separiert werden. Werden die Touch-Controls von bestimmten Titeln nicht unterstützt, müssen Spieler wei­ter­hin zum physischen, externen Gamepad greifen.Die Wiedergabe von Spielen auf Android-Smartphones wird bekanntlich über die xCloud realisiert. Microsoft Spiele-Streaming-Dienst ist dabei direkt in den Xbox Game Pass Ultimate integriert und auch in Deutschland verfügbar. Aktuell schlägt ein passendes Abonnement mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Neben dem Cloud-Gaming beinhaltet die Flatrate Zugriff auf über 100 Spiele für Windows 10-PCs, die Xbox One und Xbox Series X . Zudem ist der Service Xbox Live Gold enthalten, der unter anderem für die Freischaltung des Multiplayer-Modus auf Microsoft-Konsolen benötigt wird.