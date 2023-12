Fast wie Surface Neo: Dual-Screen-Laptop aus China für nur 780 Euro

Wer keine 2400 Euro für ein Lenovo Yoga Book 9i ausgeben, aber dennoch mit einem Dual-Screen-Notebook experimentieren will, kann dies dank der chinesischen Firma SZBOX jetzt zu einem erheblich niedrigeren Preis tun.

Zusätzliches 13,5-Zoll-Display statt Hardware-Tastatur

Flashback zum Surface Neo von Microsoft

Das SZBOX DS135D ist im Grunde ein Klon des Lenovo Yoga Book 9i . Letzteres war im Sommer auch in Deutschland auf den Markt gekommen und ist im Grunde eine Art Laptop, bei dem beide Gehäusehälften mit einem Touch-fähigen Display ausgestattet sind. Lenovo verbaut dabei die gleiche Technik wie in seinen Ultrabooks, so dass man es mit 15-Watt-Chips aus der Intel "Raptor Lake"-U-Serie zu tun hat.Beim deutlich günstigeren Gegenstück des kleinen Mini-PC-Herstellers SZBOX muss man natürlich in Sachen Performance, dem Design und auch bei der Display-Qualität einige Abstriche hinnehmen. Dafür zahlt man aber auch umgerechnet nur rund 780 Euro und damit weniger als ein Drittel.Man erhält ein Gerät, das mit seinen beiden Bildschirmen wie ein größeres Surface Neo wirkt. Microsoft hatte dieses Dual-Screen-Gerät mit zwei 8-Zoll-Bildschirmen einst bis zur Marktreife entwickelt, dann aber wie so spontan aufgegeben.Das SZBOX DS135D hat laut Liliputing zwei 13,5 Zoll große Touchscreens an Bord, die wohl mit 2560x1440 Pixeln arbeiten und natürlich keine OLED-Panels sind wie im Vorbild von Lenovo. Stattdessen dürfte es sich um deutlich günstigere LCDs handeln. Unter der Haube steckt der Intel N100, also eine deutlich schwächere CPU. Der Chip aus der 6-Watt-Klasse hat vier bis zu 3,4 Gigahertz schnelle Kerne und kommt normalerweise eher in Low-End-Laptops zum Einsatz.Beim Speicher spart SZBOX nicht, sondern bietet sein Dual-Screen-Notebook mit 16 Gigabyte LPDDR4-Arbeitsspeicher und bis zu zwei Terabyte großen PCIe 4.0 NVMe SSDs an. Bei den Anschlüssen geht es aufgrund der Bauform wiederum sehr sparsam zu, denn es gibt nur zwei USB-C-Ports, einen Kopfhöreranschluss und einen proprietären Anschluss für die Stromversorgung.Noch gibt es einige offene Fragen bezüglich des DS135D. So scheint das Gerät nicht über ein "360-Grad-Scharnier" zu verfügen, weshalb sich die Displays nicht vollständig herum klappen lassen. Das höchste der Gefühle scheint also zu sein, das Dual-Screen-Tablet bzw. -Notebook flach aufzuklappen und dann beiden Displays nebeneinander zu verwenden. Der Verkauf des SZBOX DS135D erfolgt aktuell ausschließlich über AliExpress.