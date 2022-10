Windows Subsystem für Android: Microsoft plant Android 13-Support

Erst vor Kurzem hat Microsoft den Support für das Android Subsystem für Windows 11 ausgeweitet, sodass es nun auch in Deutschland nutzbar ist. In der Zwischenzeit arbeitet das Team daran, Unterstützung für Android 13 hinzuzufügen.

Neue Roadmap für WSA

Insider warten schon

Das meldet das Online-Magazin XDA Developers . Eine der interessantesten neuen Funktionen in Windows 11 ist die Möglichkeit, Android-Apps auf dem Desktop auszuführen. Nutzer können Apps aus dem Amazon Appstore herunterladen oder APK-Dateien mithilfe von Tools von Drittanbietern verwenden und die Android-Apps in Fenstern am PC verwenden.Die Apps unterstützen Push-Benachrichtigungen, Zugriff auf Kameras, Drucken und andere Funktionen, sodass sie für viele Anwender auf dem Desktop einen echten Zusatznutzen bieten, den sie auf dem Smartphone teils gar nicht nutzen würden.In den vergangenen Monaten hat Microsoft das Subsystem für Android (WSA) schon stark verbessert und neue Funktionen hinzugefügt. Die Roadmap für die Entwicklung zeigt nun, was noch alles geplant ist - ganz oben auf der Liste steht dabei die Unterstützung für das neue Android 13.Im GitHub-Repository von WSA ist die Roadmap zu finden, die bestehende Funktionen, nicht verfügbare Fähigkeiten und neue Dinge beschreibt, die Microsoft für zukünftige Versionen "auf dem Radar" hat.Laut der Dokumentation plant Microsoft, WSA auf Android 13 zu aktualisieren und Dateitransfer, Shortcuts, Bild-im-Bild und Unterstützung für den lokalen Netzwerkzugriff hinzuzufügen. Bisher gibt es allerdings noch keinerlei Informationen darüber, wann Microsoft diese Funktionen bereitstellen wird und wie die Verteilung geplant ist. Fest steht nur, dass die Windows 11 Insider wie immer die ersten sein werden, die die Änderungen für WSA ausprobieren können.Das Insider-Team veröffentlicht regelmäßig WSA-Updates mit neuen Funktionen, wobei diese häufig zunächst nur für Nutzer in den USA freigegeben wurden. Vermutlich ist das aber mit dem offiziellen Start in Deutschland nun auch hinfällig.