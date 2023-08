Microsoft hat dem Android-Subsystem in Windows 11 ein Update verpasst. Die wichtigste Anpassung ist eine Optimierung der Grafik­schnittstelle, was die Leistung steigern soll. Weitere wichtige Neuerung: Jetzt sind auch die neuesten Sicherheitsupdates integriert.

Windows 11: Update für Android-Subsystem verbessert Grafik

Microsoft stärkt Sicherheit bei WSA

Zusammenfassung Update für Android-Subsystem in Windows 11

Optimierung der Grafikschnittstelle

Möglichkeit für Nutzer, Vulkan-API für App-Darstellung zu nutzen

Start der experimentellen Testphase für effizientere Hardware-Nutzung

"Verbesserungen der Zuverlässigkeit" bei Grafikdarstellung

Integration der neuesten Android-13-Sicherheitsupdates

Verfügbarkeit der Chromium WebView in Version 115

Für Microsoft geht es mit seinem Android-Subsystem für Windows 11 nach dem jüngsten Update auf die Version 2307.40000.5.0. Während sich der Blogbeitrag zum Release auf die nötigsten Angaben beschränkt, liefert ein Eintrag der Entwickler auf Github etwas genauere Informationen zu dem Inhalt. Demnach wurden umfassende Anpassungen an der Grafikschnittstelle vorgenommen.Wie Microsoft schreibt, bringt man mit dem jüngsten Update auch die Möglichkeit zu den Nutzern, die Vulkan-API für die Darstellung der Apps zu nutzen. Das verspricht eine effizientere Nutzung der Hardware-Ressourcen und verbessert die Leistung bei der Darstellung von Grafiken - allerdings startet jetzt erst einmal die "experimentelle Testphase". Google spricht darüber hinaus von einer "Verbesserung der Zuverlässigkeit" bei der Grafikdarstellung, liefert aber keine genauen Details.Ähnlich zurückhaltend sind die Informationen der mitgelieferten Updates in Bezug auf die Sicherheit. Die Entwickler sprechen nur schlicht von den " Android 13-Sicherheitsupdates , ferner sei auch die Chromium WebView jetzt in Version 115 verfügbar - für die jüngst veröffentlichte Version 116 hat es für diesen Release offensichtlich nicht mehr gereicht.