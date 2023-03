Windows Subsystem für Android: Update bringt Leistungsverbesserung

Microsoft hat im Rahmen des Insider-Testprogramms ein Update für das Windows Subsystem für Android für Windows 11 herausgegeben. Die neue Version soll dabei Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen bringen und den neuesten Android Sicherheits-Patch installieren.

Grafikkartenauswahl verbessert

Änderungen / Highlights Stabilitätsverbesserungen bei der Grafikkartenauswahl

Aktualisierungen der Windows Subsystem für Android-Einstellungs-App, um Leistungsoptionen für Grafikkarten einzubinden

Behebung von Problemen beim Andocken und Abdocken mit externen Monitoren im Subsystem

Behebung von Problemen mit dem Audiopuffer bei Apps

Sicherheitsupdates für Android 13

Das geht aus den neuesten Update-Meldungen hervor. Neben dem neuen Preview-Windows-11-Build hat Microsoft auch ein Update für Windows Subsystem for Android (WSA) mit der neuen Version 2302.4000 veröffentlicht.Highlight der Veröffentlichung ist laut dem Windows-Team die Stabilitätsverbesserungen bei der Grafikkartenauswahl und die Behebung von Problemen beim Andocken und Abdocken mit externen Monitoren im Subsystem. Das vollständige Changelog haben wir am Ende dieses Beitrags angefügt. Microsoft hat bisher allerdings noch keinen Blog-Beitrag für das Update zur Verfügung gestellt, sodass bisher noch wenig zum neuen Update bekannt ist.Der Hinweis über die Verbesserungen wurde lediglich mit dem App-Update im Microsoft-Store freigegeben. Zur Verfügung steht das Update bisher nur im Rahmen des Windows Insider-Tests im Dev- und Beta-Kanal. Neben weiteren Verbesserungen wurde auch das jüngste Sicherheitsupdate für Android 13 integriert.Wer das Windows Subsystem für Android nutzt, sollte also schnellstmöglich aktualisieren, um von allen Änderungen profitieren zu können und um die Sicherheitsfixes zu bekommen.