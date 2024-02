"Windows95man" wird Finnland beim Eurovision Song Contest vertreten

Es gibt beim Eurovision Song Contest im Wesentlichen zwei Kategorien von Auftritten: Ernsthafte "große" Schlager, Pop und Rock sowie das spaßig-ironische Quatsch-Spektakel. Klar in die zweitgenannte Kategorie fällt der Windows95man, der Finnland vertreten wird.

Eurovision: Keine Regeln, alles geht

Der Song Contest hat einst als "Grand Prix Eurovision de la Chanson" begonnen und war dem Namen entsprechend ein ernsthafter Wettbewerb für Chansons und gehobenen Schlager. Das hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fundamental geändert, mittlerweile gilt das Motto: Alles geht. Die finnische Rockband Lordi hat diesen neuen Ruf 2006 endgültig gefestigt, denn man hat mit Monstermasken und dem "Hard Rock Hallelujah" alle Konventionen über Bord geworfen.Der finnische Künstler und DJ Teemu Keisteri wird diese Tradition fortsetzen, und zwar unter dem Namen Windows95man. Denn dieser gewann am Wochenende den finnischen Vorentscheid und wird mit seinem Song "No rules" das skandinavische Land vertreten (via Windows Central ).Kenner des Song Contests werden sicherlich sofort erkennen, dass der Titel das queere Publikum dieses Wettbewerbs begeistern wird. Denn Keisteri zeichnet sich nicht nur durch seine Windows 95-Kappe und -T-Shirt aus, er trägt auch vorzugsweise knappe Jeans-Shorts. Auch Titel und das offizielle Video könnten nicht schwuler sein (Anmerkung: Das ist keinesfalls negativ gemeint).Windows 95 und der Künstlername Keisteris sind alles andere als Zufall. 2015 erzählte er in einem Interview mit dem Luxemburger Medium L'essentiel , wie er dazu gekommen ist: "Ich war zehn Jahre alt, als das System herauskam. Für mich war es einfach das Coolste. Ich liebe die Grafiken und die alten Spiele: MS Flight Simulator, Doom 95 und Solitaire. Einfach alles."Damals meinte er, dass sich Microsoft bei ihm wegen des Namens bislang nicht gemeldet habe - sehr wohl hat aber er selbst den Redmonder Konzern kontaktiert, "weil ich gern auf ihren Firmenevents auftreten würde. Ich gebe nicht auf." Für seinen Auftritt muss er den Namen aber wohl dennoch ändern, weil die Eurovision Produktplatzierungen kategorisch untersagt.