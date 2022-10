Windows 11 22H2-Bugs: So könnt ihr die Explorer-Tabs deaktivieren

Mit dem Oktober-Update für Windows 11 22H2 führt Microsoft den neu­en Datei-Explorer mit Registerkarten (Tabs) ein. Trotz Beta-Tests kommt es hier allerdings zu nervigen Fehlern. Bis die Bugs behoben sind, lohnt es sich, die alte Version des Explorers zu nutzen. Und so gehts.

Anleitung: Einfach und schnell zum alten Windows 11-Explorer

Ladet das aktuelle ViveTool herunter - Download bei GitHub Entpackt die .zip-Datei in den Ordner C:\Vivetool (Beispiel) Öffnet die Eingabeaufforderung als Administrator (z.B. über die Windows Suche oder Windows Terminal - Tipp: Windows-Taste + X) Schreibt CD C:\Vivetool, bestätigt mit Enter und navigiert so über die Kommandozeile in den Ordner des ViveTool (Beispiel) Schreibt vivetool /disable /id:37634385 und bestätigt mit Enter Schreibt vivetool /disable /id:36354489 und bestätigt mit Enter Startet euren Rechner neu

Registerkarten sind aus dem Browser nicht mehr wegzudenken und auch Apple hat den Trend bereits frühzeitig erkannt und seinen MacOS-Finder mit eben jenen ausgestattet. Nach einer langen Testphase springt nun auch Microsoft auf den Zug auf und aktualisiert im Zuge seines Oktober-Updates den Datei-Explorer für alle Nutzer von Windows 11 22H2. Doch ein wirklich perfektes Produkt konnten die Redmonder hier (noch) nicht abliefern.Im Feedback-Hub wird weiterhin über viele Fehler berichtet. Unter anderem werden Menübuttons (z.B. Beenden, Maximieren, Minimieren) nach einer Mouseover-Bewegung nicht korrekt zurückgesetzt und auch beim Scrollen innerhalb der linken Seitenleiste (Sidebar) kommt es scheinbar zu Problemen. Zwar treten diese Fehler nicht bei allen Nutzern auf, doch fragen sich viele: Wie kann ich die Explorer-Tabs deaktivieren?Bis Microsoft die Fehler mit dem neuen Windows 11-Explorer ausgemerzt hat, hilft euch das bekannte ViveTool, um zur älteren Version ohne Registerkarten zurückzukehren. Die Umstellung erfolgt in wenigen, vergleichsweise einfachen Schritten.Nach dem Neustart sollte der neue Datei-Explorer mit Registerkarten (Tabs) deaktiviert und die alte Version wieder aktiv sein. Sobald Microsoft die grundlegenden Bugs ausgemerzt hat, könnt ihr den Vorgang wiederholen und in den Schritten 5 sowie 6 den Befehlmitersetzen. So wird der neue Explorer nachträglich aktiviert.Eigene, via Neowin