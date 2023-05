Generieren & validieren: Windows XP Aktivierungs-Algorithmus gehackt

Windows XP ist auch über zwei Jahrzehnte nach seinem Start noch immer in den Schlagzeilen zu finden. Vor kurzem erst gab es Einblicke in den Entstehungsprozess des Windows Logos , nun gibt es interessante Neuigkeiten zum Aktivierungs-Algorithmus - denn der wurde geknackt.

Key generieren und validieren

Offline-Aktivierung dank Telefon-Support

Windows XP ISO Download als x64-Version

Zusammenfassung Windows XP ist nach 20 Jahren noch immer in den Schlagzeilen.

Seit 2014 stellt Microsoft keine Sicherheits-Updates mehr bereit.

Aktivierungsalgorithmus wurde geknackt & unter Linux nutzbar.

Mithilfe von Schlüsselgenerator können gültige Aktivierungscodes generiert werden.

Offline-Aktivierungsmethode, die Microsoft früher anbot, ist heute mit Tool möglich.

Entwicklung verheißt Gutes für die Rettung alter Systeme.

Seit 2014 stellt Microsoft keine Sicherheits-Updates mehr für Windows XP zur Verfügung, seither gilt das Betriebssystem als veraltet und unsicher. In den Köpfen der "Fans" und Windows-Enthusiasten ist es aber noch immer präsent - und jetzt gibt es im Grunde für jeden die Möglichkeit, Windows XP-Installationen ohne einen eigenen Schlüssel und ohne Crack offline zu aktivieren.Nachdem Microsoft die Aktivierungsserver für XP offline genommen hat, war das nicht mehr so einfach möglich. Doch es gibt eine Lösung - die Methode zur Telefonaktivierung, denn auch dieser Aktivierungsalgorithmus ist geknackt. Und dazu gibt es nun einen Fork von WindowsXPKg (xp_activate32.exe.), der sogar unter Linux funktioniert.Das heißt: Die Algorithmen und die Methoden, die Microsoft zur Validierung von Windows XP-Produktschlüsseln verwendet, wurden nicht nur besiegt, sondern können auch unter Linux verwendet werden (via The Register ).Wer es ausprobieren möchte: Ein Windows XP-ISO-Paket haben wir für euch im WinFuture-Downloadbereich und am Ende dieses Beitrags bereitgestellt. Alles andere, was man benötigt, findet man auf GitHub Mithilfe eines Schlüsselgenerators ist es möglich, gültige Aktivierungscodes für Windows XP ohne Internetverbindung zu generieren. Aus Sicherheitsgründen - es werden ja keine Schwachstellen mehr gefixt - sollte XP am besten auch nur offline genutzt werden. Der Produktaktivierungs-Algorithmus wurde bereits vor einiger Zeit geknackt, seit 2019 gibt es Open-Source-Schlüsselgenerator , der "endlose Windows XP-Schlüssel" ausgeben kann. Das erfordert jedoch genau die externen Aktivierungsdienste, um die Validierung und Installation des Betriebssystems abzuschließen, die von Microsoft abgeschaltet wurden.Daher greift nur noch die Option der vollständigen Offline-Aktivierung, die Microsoft früher als Telefon-Support durchführte - heute gibt es auch dafür ein Tool. Man nimmt also den Produktschlüsselgenerator und die ID-ausgebende .exe-Datei, verwendet sie zusammen und kann Windows XP ohne Internet, ohne die Hilfe von Microsoft und ohne einen Crack anzuwenden, aktivieren.Diese Entwicklung verheißt Gutes für die Rettung alter Systeme, selbst nachdem Microsoft die Aktivierungsserver abgeschaltet hat.