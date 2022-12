Das nächste Steam Deck: Valve spricht über Upgrades und ein Comeback

Die Designer des Steam Deck haben über einen Nachfolger gesprochen. Bereiche, in denen man dringend nachbessern will: das Display und der Akku , der aktuell im sonst gut reparierbaren Gerät sehr kompliziert verbaut ist. Und dann gibt es wohl ein Comeback des Steam Controller

Zukünftige Steam Decks: Valve schraubt am Display und dem Akku

Der Steam Controller dampft wieder

Was hat Valve mit seinem Steam Deck vor? In einem ausführlichen Interview mit The Verge haben die Designer Lawrence Yang und Pierre-Loup Griffais einen Einblick in die aktuellen Bemühungen gewährt und verraten, welche Ambitionen und konkrete Ziele man mit der Hardware verfolgt. Dabei ist sich das Unternehmen sehr bewusst, welche Kritik an der sonst viel gelobten Hardware immer wieder geübt wird: Das Display lässt - beispielsweise im Vergleich mit der Nintendo Switch OLED - klar zu wünschen übrig, der Akku ist nur schwer zu reparieren.Und so sind es auch diese beiden Bauteile, auf die die Entwicklungsabteilung bei Valve ihren Fokus für kommende Modelle richtet. Konkrete Aussagen zu möglichen Anpassungen an dem Display bleiben zwar noch aus, in Bezug auf den Akku des Steam Deck sprechen Designer Yang und Griffais aber über die großen Herausforderungen. Beim aktuellen Modell sei der großzügige Einsatz von Kleber der Tatsache geschuldet, dass es nicht möglich war, die Batterie im dafür vorgesehen Gehäuseteil bündig zu platzieren."Man will kein Steam-Deck-Rassel, und man will nicht, dass eine Batterie möglicherweise andere wichtige Komponenten berührt und diese durcheinander bringt", so Yang im Gespräch mit The Verge. Schon jetzt habe man aber eine bessere Lösung für die Art, wie der Kleber mit dem Akku verbunden wird, gefunden. Entfernung und Reparatur sollen so in zukünftigen Modellen deutlich leichter werden.Wie steht es um ein baldiges Upgrade in Bezug auf die Leistungsfähigkeit? Hier zeigt sich Valve zurückhaltend: "Ich denke, wir werden das eine Leistungsniveau noch etwas länger beibehalten und eine Änderung des Systems nur dann in Erwägung ziehen, wenn sich ein deutlicher Mehrwert ergibt", so Griffais.Und dann sprechen die beiden Designer noch - für manche wohl überraschend - über ein Comeback des Steam Controller. Mit dem ersten Modell hatte man zwar ein interessantes Konzept für einen sehr flexibel nutzbaren Controller vorgestellt, aber letztendlich nur eine kleine Nutzerbasis angezogen. Wie Yang und Griffais verraten, denkt Valve darüber nach, diese Idee trotzdem mit einem neuen Modell weiterzuverfolgen.