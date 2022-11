StatCounter: Gerade einmal 15 Prozent der Nutzer haben Windows 11

Microsoft hat Windows 11 vor einem Jahr für die Allgemeinheit freigegeben und die neueste Version des Microsoft-Betriebssystems befindet sich sicherlich auf den PCs vieler Microsoft-affiner Leser. Doch wie sieht es im Schnitt aller Anwender aus? Nicht besonders gut, meint StatCounter.

Was sind StatCounter-Zahlen wert?

Denn laut den neuesten Zahlen des irischen Web-Analyse-Unternehmens ist Windows 11 derzeit auf gerade einmal rund 15 Prozent aller PCs installiert. Damit sind nicht einmal alle Computer-Nutzer gemeint, laut StatCounter hat nur knapp jeder siebente Windows-Nutzer die neueste Version installiert (via Neowin ). Immerhin: Windows 11 hat im vergangenen Monat 1,83 Prozentpunkte zulegen können, vor dem Oktober 2022 lag das Betriebssystem bei gerade einmal 13,61 Prozent, Anfang November lag der Wert dann bei genau 15,44 Prozent.Damit ist Windows 11 das derzeit zweitpopulärste Betriebssystem, denn an der dritten Position liegt Windows 7 mit 9,61 Prozent. Nummer 1 ist, wenig überraschend, Windows 10 , dieses kommt auf satte 71,39 Prozent. Den Rest kann man getrost in die Kategorie "Unter ferner liefen" einordnen, Windows 8.x , XP und Co. spielen kaum noch eine Rolle.Allerdings kann und muss man die Zahlen von StatCounter mit ziemlicher Vorsicht genießen: Denn diese werden mithilfe von rund 1,5 Millionen Webseiten erfasst, diese Methode gilt allerdings nicht als besonders zuverlässig. Es gibt nämlich auch Werte von AdDuplex und laut diesen kommt Windows 11 auf einen Anteil von 23 Prozent.Allerdings ist auch AdDuplex nicht unbedingt aussagekräftig bzw. für bare Münze zu nehmen, hier dienen etwa 5000 Microsoft Store-Apps als Basis für die Datenerfassung - das erklärt sicherlich auch den höheren Windows 11-Wert. NetMarketShare, die früher klar zuverlässigste Quelle zur Analyse der Betriebssystemverteilung, gibt es mittlerweile nicht mehr, der Anbieter Net Applications hat den Dienst vor einer Weile leider eingestellt.