Windows 11: Build 25227 sorgt für einen Fehler im Infobereich

Microsoft hat im vergangenen Monat angekündigt, den Infobereich des Betriebssystems Windows 11 überarbeiten zu wollen. Der neue Build 25227 bringt in diesem Zusammenhang zahlreiche Verbesserungen mit sich. Dabei kommt jedoch auch ein nerviger Bug zum Vorschein.

Neustart des Explorers erforderlich

Die Taskleiste verfügt auf der rechten Seite über ein Überlaufmenü, in dem alle Symbole zu finden sind, die ausgeblendet wurden. Änderungen im Windows 11 Build 25227 sorgen allerdings dafür, dass beim Öffnen des Menüs eine Markierung unter dem Icon für den Explorer dargestellt wird. Der Strich wird normalerweise dargestellt, wenn ein geöffnetes Ordnerfenster minimiert wurde. Wie Deskmodder und Neowin berichten, wird im Vorschaufenster das Überlaufmenü angezeigt, wenn die Maus über das Symbol bewegt wurde.Während der optische Fehler an sich für die meisten Nutzer kein Problem darstellen dürfte, kommt es zu einem weiteren Bug, wenn das Vorschaufenster mit einem Klick auf das X-Symbol geschlossen werden soll. Nachdem das Icon angeklickt wurde, stürzen sowohl die Taskleiste als auch der gesamte Desktop ab. Dabei läuft der Prozess "explorer.exe" allerdings weiter, sodass das Programm nicht automatisch vom Betriebssystem neu gestartet wird.Sollte die Anwendung abstürzen und nicht direkt neu gestartet werden, lässt sich der Taskmanager aufrufen. Das ist in dem Fall über die Tastenkombination "Strg + Umschalt + Esc" möglich. Hier muss dann der Prozess "explorer.exe" gesucht und manuell beendet werden. Anschließend sollten der Desktop und die Taskleiste wie gewohnt dargestellt und verwendet werden können. Microsoft dürfte den Bug mit einem kommenden Build beseitigen.