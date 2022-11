Jetzt handeln: Microsoft erinnert an Support-Ende für Windows 10 21H1

Microsoft erinnert Nutzer jetzt noch einmal daran, dass die Unter­stützung für Windows 10 Version 21H1 ausläuft. Das Support-Ende ist für Dezember angesetzt, dann erhält diese Version keine Sicherheits- oder Qualitäts-Updates mehr. Jetzt ist Zeit zum Aktualisieren.

Warten auf ein "Zwangs-Update"?

Serviceende für Windows 10, Version 21H1 Windows 10, Version 21H1, wird am 13. Dezember 2022 das Ende der Wartung erreichen. Dies gilt für alle Editionen von Windows 10, Version 21H1, die im Mai 2021 veröffentlicht wurden:



Windows 10 Enterprise, Version 21H1

Windows 10 Enterprise Multisession, Version 21H1

Windows 10 Bildung, Version 21H1

Windows 10 IoT Unternehmen, Version 21H1

Windows 10 Home, Version 21H1

Windows 10 Pro, Version 21H1

Windows 10 Pro für Bildungseinrichtungen, Version 21H1

Windows 10 Pro für Workstations, Version 21H1

Diese Editionen werden nach dem 13. Dezember 2022 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Kunden, die sich nach diesem Datum an den Microsoft-Support wenden, werden angewiesen, ihr Gerät auf die neueste Version von Windows 10 oder Windows 11 zu aktualisieren, um weiterhin unterstützt zu werden.



Alle Fragen umfassend beantwortet

Bereits vor einigen Wochen hatte das Windows-Team die ersten Benachrichtigungen zum bevorstehenden Support-Ende von Windows 10 21H1 im Rahmen des Patch-Days veröffentlicht.Mit dem nächsten Patch-Day im Dezember wird die Windows 10 Version 21H1 den festgesetzten "End of Servicing"-Stichtag erreichen. Es wird darauf hingewiesen, dass der reguläre Support-Zeitraum ausläuft. Der reguläre Support-Zeitraum beschreibt die Zeit, in der Microsoft monatliche Patch-Day-Updates zur Verfügung stellt, und volle Unterstützung bieten kann.Das letzte geplante Update wird somit am 13. Dezember 2022 ausgeliefert. Die übliche Praxis von Microsoft ist es, zunächst die Nutzer auf das Support-Ende hinzuweisen und sie dann später automatisch auf die neueste Version zu bringen, wenn die Hardware von der neueren Version unterstützt wird und der Nutzer nicht reagiert hat.Eine Ankündigung für ein "Zwangs-Update" gibt es noch nicht. Wer möchte, kann natürlich auch gleich zu Windows 11 wechseln. Das Verbleiben auf einer nicht mehr unterstützten Version wird grundsätzlich nicht empfohlen.In der Windows Release-Health-Dokumentation heißt es jetzt