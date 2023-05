Jetzt für alle: Microsoft startet neuen PC Manager 3.0 als Beta-Version

Microsoft schreitet bei der Entwicklung seiner Windows-PC Manager-App im CCleaner-Stil gut voran. Jetzt wurde eine neue Vorab-Version für das Wartungs- und Optimierungstool veröffentlicht. Ausprobieren kann nun jeder die App.

Die Microsoft PC Manager 3.0 Beta ist ein wichtiges Update für das Systemoptimierungs- und Wartungstool. Die App bietet Nutzern einen einfachen Zugriff auf eine bereits jetzt schon breite - und wachsende - Auswahl an integrierten Windows-Tools.Nun werden wieder Neuerungen angefügt, wie etwa eine schwebende Desktop-Symbolleiste, die den Zugriff auf die App-Funktionen vereinfachen sollen.Die neue Desktop-Symbolleiste wird über den Abschnitt Toolbox des Microsoft PC Managers zugänglich gemacht. Der Nutzer kann von dort aus Funktionen aktivieren und alternativ auswählen, welche Tools er für einen einfachen Zugriff darauf platzieren möchte.Sobald die neue Symbolleiste aktiviert ist, erscheint sie als schwebendes Widget, das über allen anderen geöffneten Fenstern angezeigt wird. Das erleichtert den Zugriff auf die weiteren Funktionen. Standardmäßig werden Verknüpfungen angezeigt, die die Ein-Klick-Funktionen des Tools starten können. Dazu gehört unter anderem das Löschen von temporären Ordnern von der Festplatte, wobei gleichzeitig der Arbeitsspeicher freigegeben wird. In den Verknüpfungen findet man noch weitere Hilfen wie die Aufrufe von Notepad und der Microsoft Edge-Quicklinks-Funktion, mit der Links direkt in Edge geöffnet werden.Das Tool kann weiter angepasst werden, indem man auf die Schaltfläche Einstellungen klickt und "Tools hinzufügen" wählt. In dem Toolbox-Panel warten dann weitere Aktionen zur Auswahl. Version 3.0 baut auf der Vorgängerversion auf, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Zuletzt startete der Microsoft PC Manager in Version 2.9 Ende März mit einer Wiederherstellung von Standard-Apps.Microsoft PC Manager 3.0.0.2 Beta ist ab sofort als kostenloser Download für PCs mit Windows 11 und 10 (Build 1809 oder höher) verfügbar. Microsoft hat für das Tool eine eigene Homepage erstellt, wo es neben Download und Beschreibung auch die Möglichkeit gibt, sich mit anderen Testern via Discord auszutauschen.