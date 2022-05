Windows 11: Neues Update bringt Spotlight-Wallpaper und Bugfixes

Nach einer kurzen Testphase veröffentlicht Microsoft mit dem Windows 11-Patch KB5014019 ein weiteres optionales, kumulatives Update. Mit ihm führen die Redmonder neue Spotlight-Wallpaper ein und beheben eine Vielzahl von Bugs - darunter ein Problem mit Direct3D.

Highlights des Windows 11 Build 22000.708

Neu! Verbessert die Überprüfung der Familiensicherheit für ein Kinderkonto, wenn du eine Anfrage für zusätzliche Bildschirmzeit sendest.

Verbessert die Überprüfung der Familiensicherheit für ein Kinderkonto, wenn du eine Anfrage für zusätzliche Bildschirmzeit sendest. Neu! Windows Spotlight auf dem Desktop bringt die Welt mit neuen Hintergrundbildern auf deinen Desktop. Mit dieser Funktion werden neue Bilder automatisch als Hintergrund für deinen Desktop angezeigt. Diese Funktion gibt es bereits für den Sperrbildschirm. Um diese Funktion zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisiere deinen Hintergrund. Wähle Windows Spotlight.

Windows Spotlight auf dem Desktop bringt die Welt mit neuen Hintergrundbildern auf deinen Desktop. Mit dieser Funktion werden neue Bilder automatisch als Hintergrund für deinen Desktop angezeigt. Diese Funktion gibt es bereits für den Sperrbildschirm. Um diese Funktion zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisiere deinen Hintergrund. Wähle Windows Spotlight. Behebt ein Problem, bei dem die Helligkeit des Bildschirms nicht beibehalten wird, nachdem du den Anzeigemodus geändert hast.

Behebt ein Problem, das den Fensterrahmen im IE-Modus betrifft.

Behebt ein Problem, das die Aktualisierung von Internet-Verknüpfungen verhindert.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass ein Eingabemethoden-Editor (IME) ein Zeichen verwirft, wenn du das Zeichen eingibst, während der IME den vorherigen Text umwandelt.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass Widgets auf dem falschen Monitor angezeigt werden, wenn du den Mauszeiger über das Widgets-Symbol in der Taskleiste bewegst.

Fügt dem Widgets-Symbol eine Animation hinzu, wenn du auf das Symbol klickst oder tippst und die Taskleiste links ausgerichtet ist.

Behebt ein Problem, das die Darstellung des Standard-Widgets-Symbols in einer mittig ausgerichteten Taskleiste beeinträchtigt.

Behebt ein Problem, das zu verschwommenen App-Symbolen in den Suchergebnissen führt, wenn die Skalierung des Bildschirms auf mehr als 100 % Dots per Inch (dpi) eingestellt ist.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass das Kopieren von Dateien langsamer ist.

Behebt ein Problem, bei dem das Suchfeld nicht automatisch den Eingabefokus erhält, wenn du das Startmenü auswählst und anfängst zu tippen.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Bevor die automatische Installation zum Patch Day im Juni ansteht, können Windows 11-Nutzer ihr Betriebssystem schon jetzt auf das neue Build 22000.708 aktualisieren. Aus den unten aufgeführten Highlights des Updates gehen zwei Neuheiten hervor. Zum einen verbessert Microsoft die Überprüfung der Familiensicherheit für Windows-Konten von Kindern, zum anderen startet Windows Spotlight (dt. Blickpunkt) für den Desktop.Ähnlich der Hintergrundbilder für den Sperrbildschirm sorgt die Option für automatisch wechselnde Wallpaper, die von der Suchmaschine Bing bereitgestellt werden. Über einen eingebetteten Link können Nutzer dabei mehr zum gezeigten Motiv erfahren. Hinzu kommen diverse Fehlerbehebungen in Hinsicht auf Widgets, App-Icons, Display-Helligkeiten und zu langsamen Geschwindigkeiten beim Kopieren von Dateien. Ebenso wurden Probleme in Verbindung mit der d3d9.dll (Direct3D) gelöst, die zu App-Abstürzen führten.Das optionale, kumulative Windows 11-Update KB5014019 muss manuell über die Windows Update-Funktion heruntergeladen und installiert werden. Ein Klick auf den "Nach Updates suchen"-Button bringt den neuen Patch in den Einstellungen zum Vorschein.