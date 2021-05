Camo Special Edition: Neue Wallpaper für Windows 10 veröffentlicht

Nachdem Microsoft sich in letzter Zeit mit neuen Wallpaper-Paketen sehr zurückgehalten hat, haben die Redmonder nun zwei Hintergrund-Sets veröffentlicht. Die Themes sind auf die Spezial-Edition der von Microsoft angebotenen Bluetooth-Maus abgestimmt und kostenlos verfügbar.

Bei den neuen Wallpaper-Sets handelt es sich um die beiden Themes "Arctic Camo Special Edition" und "Forest Camo Special Edition". Beide Pakete enthalten neun verschiedene Hintergründe und stehen gratis zur Verfügung. Die Sets sind an den Look der zwei Spezial-Varianten der Bluetooth-Maus von Microsoft angepasst und damit vor allem für die Nutzer der entsprechenden Maus geeignet. Neben den Hintergrund-Bildern bringen die Pakete auch Design-Einstellungen mit sich. So wird unter anderem die Farbe der Taskleiste geändert.Während die "Arctic Camo Special Edition" graue und weiße Farbtöne enthält, ist die "Forest Camo Special Edition" mit erdgrünen Elementen ausgestattet. Die Pakete sind 19,5 beziehungsweise 13,9 Megabyte groß.Selbstverständlich dürfen die in den Themes enthaltenen Bilder nicht in kommerziellen Projekten verwendet werden. Microsoft erlaubt ausschließlich die Nutzung als Wallpaper.Beide Wallpaper-Sets können wie gewohnt aus dem Microsoft Store geladen werden. Wäh­rend die "Arctic Camo Special Edition" auf dieser Seite zur Verfügung steht, kann die "Forest Camo Special Edition" über diesen Link installiert werden. Nach dem Download muss das entsprechende Theme nur noch in den Einstellungen ausgewählt werden, damit die ent­hal­te­nen Hintergrund-Bilder dann auch auf der Desktop-Ansicht zum Vorschein kommen.