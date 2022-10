Windows 11 22H2: Microsoft legt mit weiteren Funktionen nach

Microsoft hat jetzt wie bereits angekündigt noch einige Funktionen für das Windows 11 2022-Update nachgelegt. Die neue Version 22H2 bekommt damit ab sofort noch Tabs im Explorer, Verbesserungen für Taskbar und Task-Manager und vieles mehr.

Microsoft führt durch das Windows 11 2022 Update

Neuerungen für Windows 11 22H2 Neu! Wir verbessern den Datei-Explorer. Er enthält jetzt Tabs, die Ihnen helfen, Ihre Datei-Explorer-Sitzungen zu organisieren, wie Sie es in Microsoft Edge tun. Auf der neuen Dateiexplorer-Startseite können Sie wichtige Dateien für einen schnellen und einfachen Zugriff anheften. Dank der Leistungsfähigkeit von Microsoft OneDrive können Sie die Aktionen Ihrer Kollegen an Ihren freigegebenen Dateien sehen. Wir bieten Ihnen auch personalisierte Vorschläge auf der Grundlage Ihres Microsoft 365-Kontos.

Neu! Wir fügen eine Funktion namens 'Vorgeschlagene Aktionen' für Elemente hinzu, die Sie kopieren. Diese Funktion ist für Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko verfügbar. Wenn Sie z. B. Telefonnummern oder zukünftige Termine kopieren, erhalten Sie Vorschläge, wie z. B. einen Anruf mit Teams oder Skype tätigen oder ein Ereignis in der Kalender-App hinzufügen.

Neu! Wir fügen ein Überlaufmenü für die Taskleiste hinzu. Die Taskleiste bietet einen Einstiegspunkt zu einem Menü, das Ihnen alle Ihre überlaufenden Apps an einem Ort zeigt.

Neu! Sie können jetzt auf mehr Geräten freigeben. Sie können weitere Geräte, einschließlich Desktops, über eine nahe gelegene Freigabe entdecken und freigeben.

Mit einem neuen Beitrag im Windows-Blog kündigt Microsoft jetzt den Start der neuen Funktionen an, die exklusiv für alle Nutzer der Windows 11 Version 2022 aka 22H2 freigegeben werden. Das Update wird später in der Knowledge Base unter KB5019509 geführt und ist ein optionales Update mit neuen Features."Wir freuen uns, dass wir unser Versprechen einlösen können, Ihnen mit Windows 11 brandneue Erlebnisse zu bieten. Diese neuen Funktionen und Erlebnisse werden ab heute in einer optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversion und in einem schrittweisen Rollout über unsere Wartungstechnologie und neue Apps über Microsoft Store-Updates zur Verfügung stehen, damit Sie die neuesten Windows-Erlebnisse nutzen können, sobald diese neuen Funktionen verfügbar sind", so Microsoft.Ursprünglich sollten diese Neuerungen schon mit dem Funktions-Update im vergangenen Monat starten, doch dann hat das Windows-Team noch etwas mehr Zeit zum Testen benötigt . Wer bereits auf 22H2 umgestiegen ist, könnte nun von neuen Funktionen profitieren, doch da gibt es wieder ein kleines Problem: Microsoft startet ausgerechnet die langersehnten Features nicht mit einem Schlag.Das Update wird zwar die Tabs in den Datei-Explorer bringen. Allerdings schreibt Microsoft heute, dass "der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen je nach Gerät variiert. Die Verfügbarkeit von Funktionen kann zudem je nach Markt variieren." Die Freigabe erfolgt also mitunter nicht sofort. Die Verteilung kann sich über Tage, wenn nicht sogar Wochen hinziehen. Nutzer, die die neu angekündigte Funktion "Vorgeschlagene Aktionen" ausprobieren wollen, müssen sich ebenfalls gedulden. Diese startet nach dem aktuellen Stand der Dinge zunächst nur in den USA, Kanada und Mexiko.Mehr zu den Änderungen findet ihr in den Release Notes am Ende des Beitrags. Die neuen Funktionen werden mit dem Sicherheitsupdate vom November 2022 für alle Editionen von Windows 11, Version 22H2, zur Verfügung gestellt. Der Patch-Day ist für den 8. November eingeplant.