Windows 11: Snipping Tool bekommt einen Video-Screen-Recorder

Microsofts Screenshot-Funktion für Windows 11 , das Snipping Tool, ist ein praktischer Weg, den ganzen Bildschirms oder Teile davon in einem Bild festzuhalten. Doch das betraf bisher nur Standbilder, ein Video des Gezeigten konnte man bisher nicht aufnehmen. Das ändert sich bald.

Wohl per Feature Drop für Windows 11 Version 22H2

Screenshots gehören längst zu unserem Nutzungsalltag dazu und im Gegensatz zu früher, wo man einen Screenshot umständlich in ein Bild-Bearbeitungsprogramm hineinkopieren und darüber speichern musste, geht das heutzutage ganz einfach. Mit Zusatzprogrammen sowie dem Microsoft-eigenen Snipping Tool geht das mittlerweile automatisch, man kann auch nur bestimmte Bereiche des Bildschirms virtuell abfotografieren.Bisher nicht möglich war hingegen das direkte Erstellen von Videos. Dazu benötigt man derzeit noch ein Drittanbieter-Programm, das Snipping Tool unterstützt bisher keine Rekorder-Funktionalität. Doch am Rande seines gestrigen Surface-Events hat Microsoft angekündigt, dass man dieses Feature demnächst nachliefern wird.Eine offizielle Ankündigung gibt es dazu bisher noch nicht, allerdings war diese Funktionalität in einem Video auf dem Event eindeutig zu sehen (via XDA ). Das ist sicherlich kein zufälliger Teaser gewesen, wie erwähnt muss das Redmonder Unternehmen hierzu aber noch Details nachliefern.Vollständig neu ist eine derartige Aufnahme-Funktion allerdings nicht, denn über die Xbox Game Bar kann man bereits jetzt bestimmte Apps, allen voran Spiele, als Video festhalten. Das funktioniert aber nicht für alle Anwendungen und erfordert außerdem etwas Setup-Arbeit vor der Nutzung.Mit dem Snipping Tool wird es sicherlich wesentlich einfacher sein, seinen Desktop, das Browser-Fenster oder ein sonstiges Programm aufzunehmen. Wann das Feature kommt, ist derzeit nicht bekannt, aber man kann annehmen, dass es über ein sogenanntes Feature Drop für Windows 11 Version 22H2 verteilt wird.