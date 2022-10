Diese neuen Windows 11-Funktionen starten zum Patch-Day Oktober

Microsoft hat zum Frühjahr eine wichtige Veränderung ein­ge­führt: Funk­ti­ons-Updates gibt es nun nicht mehr nur zu den jährlichen Windows-Ver­sions-Updates, son­dern auch mit den optionalen Updates und zum Patch-Day. Wir schauen, was es zum Patch-Day Oktober Neues gibt.

Übernommene Änderungen

Neues für die Taskleiste

Neuerungen und Verbesserungen KB5017383/KB5018418

Verbesserte visuelle Suchbehandlungen auf der Taskleiste, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Anfänglich für ein kleines Publikum verfügbar und wird in den folgenden Monaten breiter bereitgestellt. Einige Geräte bemerken möglicherweise unterschiedliche visuelle Behandlungen, während wir Feedback sammeln.

Fügt ihrer Taskleiste dynamischere Widgets-Inhalte mit Benachrichtigungs badging hinzu. Wenn Sie die Widgets-Tafel öffnen, während ein Signal auf der Taskleiste angezeigt wird, wird oben auf dem Board ein Banner angezeigt. Es enthält weitere Informationen darüber, was das Benachrichtigungssignal ausgelöst hat.

Fügt ihrer Taskleiste dynamischere Widgets-Inhalte mit Benachrichtigungs badging hinzu. Wenn Sie die Widgets-Tafel öffnen, während ein Signal auf der Taskleiste angezeigt wird, wird oben auf dem Board ein Banner angezeigt. Es enthält weitere Informationen darüber, was das Benachrichtigungssignal ausgelöst hat. Behebt ein Problem, bei dem Sie eine App neu installieren müssen, wenn der Microsoft Store diese App nicht signiert hat. Dieses Problem tritt auf, nachdem Sie ein Upgrade auf ein neueres Betriebssystem durchgeführt haben.

Behebt ein Problem, das verhindert, dass Codecs aus dem Microsoft Store aktualisiert werden.

Behebt eine Racebedingung bei der Autorepair-Registrierung des Frameworks. Dieses Problem tritt auf, weil ein Registrierungsschlüssel fehlt.

Behebt ein Problem, das sich auf den NPSM-Dienst (Network Policy Server Management) auswirkt. Dieses Problem verursacht große Verzögerungen beim Abmelden.

Behebt ein Problem, das sich auf den Windows-Suchdienst auswirkt. Der Indizierungsfortschritt ist langsam, wenn Sie den Dienst verwenden.

Behebt ein Problem, das sich auf zwischengespeicherte Anmeldeinformationen für Sicherheitsschlüssel und FIDO2-Authentifizierungen auswirkt. Auf Geräten, die einer Hybriddomäne beigetreten sind, entfernt das System diese zwischengespeicherten Anmeldeinformationen.

Behebt ein Problem, das sich auf die statische IP-Adresse eines Netzwerks auswirkt. Das Problem führt dazu, dass die Konfiguration der statischen IP-Adresse inkonsistent ist. Aus diesem Grund schlägt NetworkAdapterConfiguration() sporadisch fehl.

Behebt einen seltenen Stoppfehler, der auftritt, nachdem Sie den Anzeigemodus geändert haben und mehr als eine Anzeige verwendet wird.

Behebt ein Problem, das sich auf das Rendern im Desktop-Fenster-Manager (DWM) auswirkt. Dieses Problem kann dazu führen, dass Ihr Gerät in einer Einstellung für virtuelle Computer nicht mehr reagiert, wenn Sie bestimmte Videografiktreiber verwenden.

Behebt ein Problem, das sich auf Grafiktreiber auswirkt, die d3d9on12.dll verwenden.

Behebt ein Problem, das von JavaScript generierte URLs betrifft: URLs. Diese URLs funktionieren nicht wie erwartet, wenn Sie sie im IE-Modus zum Menü "Favoriten" hinzufügen.

Behebt ein Problem, das das erneute Laden der Registerkarten des IE-Modus in einer Sitzung erzwingt.

Behebt ein Problem, das erfolgreich ein Browserfenster im IE-Modus öffnet, um eine PDF-Datei anzuzeigen. Später schlägt das Navigieren zu einer anderen Website im IE-Modus innerhalb desselben Fensters fehl.

Behebt ein Problem, das sich auf "window.open " im IE-Modus auswirkt.

Führt eine Gruppenrichtlinie ein, die Microsoft HTML Application (MSHTA)-Dateien aktiviert und deaktiviert.

Behebt ein Problem, das sich auf den Eingabemethoden-Editor (IME) von Microsoft japanisch auswirkt. Die Textumwandlung schlägt fehl, wenn Sie einige virtuelle Desktops von Drittanbietern verwenden.

Behebt ein Problem, das auftritt, wenn die Eingabewarteschlange überläuft. Dies kann dazu führen, dass eine Anwendung nicht mehr reagiert.

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass auf dem Bildschirm ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Dies kann auftreten, wenn Sie einen Stift zum Aktivieren von HDR (High Dynamic Range) verwenden.

Behebt ein Problem, das sich auf den App-V-Clientdienst auswirkt. Der Dienst läuft Arbeitsspeicher aus, wenn Sie App-V-Registrierungsknoten löschen.

Behebt ein Problem, das den Standarddrucker ändern kann, wenn es sich bei dem Drucker um einen Netzwerkdrucker handelt.

Behebt ein Problem, das sich auf Windows Defender WDAC-Pfadregeln (Application Control) auswirkt. Dieses Problem verhindert, dass .msi und PowerShell-Skripts ausgeführt werden.

Behebt ein Problem, das MSHTML- und ActiveX-Regeln für WDAC umgehen kann.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass WDAC 3091- und 3092-Ereignisse im Überwachungsmodus protokolliert.

Behebt ein Problem, das sich auf Windows Defender Anwendungssteuerung (WDAC) auswirkt. Dadurch wird verhindert, dass WDAC .NET Dynamic Code Trust Verification-Fehler protokolliert.

Behebt ein Problem, das sich auf WDAC-Richtlinien auswirkt. Wenn Sie SecureLaunch auf einem Gerät aktivieren, gelten die WDAC-Richtlinien nicht für dieses Gerät.

Behebt ein Problem, das auftritt, wenn eine WDAC-Richtlinie nicht geladen werden kann. Das System protokolliert diesen Fehler als Fehler, aber das System sollte den Fehler als Warnung protokollieren.

Behebt ein Problem, das sich auf die Codeintegritätsprotokollierung auswirkt. Es protokolliert Probleme als Fehler anstelle von Warnungen. Aus diesem Grund wird die automatische Reparatur ausgelöst.

Behebt ein Problem, das sich auf die Bildschirmtastatur auswirkt. Die Bildschirmtastatur wird sofort geschlossen, wenn Sie zum Wechseln von Apps tippen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass LogonUI.exe nicht mehr funktionieren. Aus diesem Grund können Sie den Sperrbildschirm nicht schließen, um den Anmeldeinformations-Bildschirm anzuzeigen.

Behebt ein Problem, das sich auf die FindNextFileNameW() -Funktion auswirkt. Möglicherweise wird Arbeitsspeicher geleert.

Behebt ein Problem, das sich auf Robocopy auswirkt. Robocopy kann eine Datei bei Verwendung der Option /IS nicht auf die richtige Änderungszeit festlegen.

Behebt ein Problem, das sich auf cldflt.sys auswirkt. Ein Stoppfehler tritt auf, wenn er mit Microsoft OneDrive verwendet wird.

Behebt ein Problem, das sich auf den LanmanWorkstation-Dienst auswirkt. Wenn Sie ein Netzlaufwerk bereitstellen, läuft der Dienst Arbeitsspeicher aus.

Behebt ein Problem, das sich auf das Cmdlet "Get-SmbServerNetworkInterface" auswirkt. Es ruft nur eine Teilmenge der verfügbaren Netzwerkschnittstellen ab.

Behebt ein Problem, das sich auf das Cmdlet "Get-SmbServerConfiguration" auswirkt. Sie können sie nur ausführen, wenn Sie ein Administrator sind.

Behebt ein Problem, das sich auf Roaming-Benutzerprofile auswirkt. Nachdem Sie sich angemeldet oder abgemeldet haben, werden einige Ihrer Einstellungen nicht wiederhergestellt.

Behebt ein bekanntes Problem, das sich auf XML Paper Specification (XPS)-Viewer auswirkt. Dadurch wird möglicherweise verhindert, dass Sie XPS-Dateien in einigen nicht englischen Sprachen öffnen. Dazu gehören einige japanische und chinesische Zeichencodierungen. Dieses Problem betrifft XPS- und Open XPS-Dateien (OXPS).

Behebt ein bekanntes Problem, das sich auf die Sommerzeit in Chile auswirkt. Dieses Problem kann sich auf die Uhrzeit und die Datumsangaben auswirken, die für Besprechungen, Apps, Aufgaben, Dienste, Transaktionen und vieles mehr verwendet werden.

Behebt ein Problem, das sich auf das Hyperlink.Click-Ereignis auswirkt. Dies betrifft Apps wie Smartphone-Link und feedback-Hub, die Links in TextBlocks und RichTextBlocks einbetten.

Behebt ein Problem, das sich auf USB-Scanner auswirkt. Scanner sind möglicherweise nicht verfügbar, nachdem Windows neu gestartet oder aus dem Ruhezustand fortgesetzt wurde.

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen damit jetzt im Grunde jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es allerdings nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom 20. September hatten wir schon berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day Oktober übernommen worden. Die wichtigste Neuerung, von der alle Windows 11-Nutzer profitieren werden, ist eine Änderung im Anmeldeverfahren für Remotedesktop-Nutzer. Microsoft führt dazu ab sofort die WebAuthn-Umleitung ein. Näheres dazu findet ihr am Ende des Beitrags in den Release Notes zum Update.Weitere Neuerungen betreffen die Taskleiste. Microsoft startet für einen Teil der Anwender eine verbesserte visuelle Suchbehandlungen auf der Taskleiste. Die Bereitstellung des neuen Features soll nach und nach in den kommenden Monaten erfolgen. Außerdem gibt es ab sofort dynamischere Widgets-Inhalte.Microsoft stellt darüber hinaus eine Reihe an Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Problem mit fehlerhaften Signierungen von Apps nach der Installation von Anwendungen aus dem Microsoft Store behoben. Zudem adressiert das Windows-Team Probleme mit der Eingabewarteschlange, dem IE-Modus und dem Aktivieren von HDR. Microsoft schreibt zu den Änderungen in der Knowledge Base: