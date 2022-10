Surface Laptop 5: Microsoft-Notebooks mit neuen CPUs & Thunderbolt 4

Microsoft hat soeben das neue Surface Laptop 5 vorgestellt. Das Mi­cro­soft-Notebook kommt wieder in zwei Größen von jeweils 13,5 und 15 Zoll und wartet in diesem Jahr mit einer neuen Farbe und Unterstützung für Thunderbolt 4 auf. Die Leistung soll um "50 Prozent" gestiegen sein.

Thunderbolt 4 ist Standard

Business-Versionen mit vollem vPro-Support

Ausstattung bleibt ansonsten praktisch identisch

Neue Farbe "Sage" (Grün)

Microsoft zeigt das neue Surface Laptop 5 im Video

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop 5 Modell 13,5 Zoll 15 Zoll Betriebssystem Windows 11 Home (Business-Version Windows 10/11 Pro) Display 13,5 Zoll (34,29 cm), 2256 x 1504 Pixel, 3:2-Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi, Dolby Vision IQ 15 Zoll (38,1 cm), 2496 x 1664 Pixel, 3:2 Format, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi, Dolby Vision IQ CPU Intel Core i5-1235U oder i7-1255U

(Business i5-1245U oder i7-1265U) Intel Core i7-1255U

(Business i7-1265U) Grafik Intel Iris Xe Graphics Arbeitsspeicher 8, 16 oder 32 Gigabyte LPDDR5x RAM Speicher 256, 512 GB bis 1 Terabyte PCIe-NVMe-SSD Konnektivität Surface Connect, USB-A, USB-C (USB 4.0/Thunderbolt4), WLAN AX, Bluetooth 5.1, 3,5 mm Klinke Besonderheiten Windows Hello, Surface Pen-kompatibel, Umgebungslichtsensor Farben Platin mit Alcantara, Salbei, Schwarz-Matt, Sandstein Platin, Schwarz-Matt Laufzeit bis zu 18 Stunden bei typischer Gerätenutzung bis zu 17 Stunden bei typischer Gerätenutzung Maße 308 x 223 x 14,5 mm 340 x 244 x 14,7 mm Gewicht 1,297 kg 1,56 kg Preis ab 1179 Euro

(Business-Version ab 1279 Euro) ab 1529 Euro

(Business-Version ab 1629 Euro)

Die wichtigste Neuerung beim Surface Laptop 5 sind die neuen CPUs. Es kommen aktuelle Intel Core i5- und Intel Core i7-SoCs aus der "Alder Lake-U"-Serie zum Einsatz, also Decacore-Chips mit einem Cluster aus stromsparenden Cores und jeweils zwei High-End-Cores. Auf die Verwendung von AMD-Chips verzichtet Microsoft in dieser Modellgeneration, wobei es einen simplen Grund zu geben scheint.Microsoft rüstet die Surface Laptop 5-Reihe nämlich erstmals mit Unterstützung für Thunderbolt 4 aus, sodass man über den schnellen Standard zum Beispiel mehrere Displays anschließen kann. Bei den aktuellen AMD-Chips für ultramobile Laptops wurden die nötigen Treiber für Thunderbolt 4 erst im Juni nachgeliefert, was sich eventuell nicht mit Microsofts Zeitplan vereinbaren ließ. Die Redmonder dürften die Produktplanung für das Surface Laptop 5 schon vor geraumer Zeit abgeschlossen haben, sodass es damals noch einen großen Unterschied in der Funktionalität gegeben hätte.In den Privatkundenversionen des Surface Laptop 5 mit 13,5 Zoll großem Display steckt der Intel Core i5-1235U oder der Intel Core i7-1255U, während letzterer Chip beim größeren 15-Zoll-Modell die einzige Option ist. In den Versionen für Firmenkunden verbaut Microsoft hingegen den Intel Core i5-1245U oder den Intel Core i7-1265U, wobei das 15-Zoll-Modell ebenfalls ausschließlich mit dem Core i7-SoC erhältlich sein wird.Der Unterschied zu den Consumer-Versionen besteht im Grunde nur in minimal höheren Taktraten und der vollen Unterstützung für Intels vPro-Managementfunktionen. Mit Boost-Taktraten von bis zu 4,8 Gigahertz will Microsoft eine um bis zu 50 Prozent gesteigerte Leistung gegenüber dem Vorjahresmodell bieten. In der Realität dürfte der Performance-Zuwachs aber deutlich geringer ausfallen.Die Intel-Chips werden je nach Modell mit acht, 16 oder 32 Gigabyte schnellem LPDDR5X-RAM und SSDs mit 256 oder 512 GB sowie maximal einem Terabyte Kapazität kombiniert. Das bisherige Basismodell mit 128 GB Speicher fällt weg. Eine Besonderheit der Commercial-Modelle ist, dass Microsoft ganz offiziell den Tausch diverser Komponenten ermöglicht und damit die Reparierbarkeit deutlich verbessert.Bei den Displays ändert sich nichts. Es kommt also weiterhin die bekannten PixelSense-Touchscreens mit jeweils 2256 x 1504 Pixeln (13,5-Zoll-Modell) oder 2496 x 1664 Pixeln (15-Zoll-Modell) zum Einsatz, die auch Unterstützung für die Bedienung mit dem Surface Pen bieten.Die Akkus bleiben gleich groß und sollen dank der effizienteren Chips beim 13,5-Zoll-Modell bis zu 18 Stunden und beim 15-Zöller bis zu 17 Stunden Laufzeit bieten. Es gibt wieder OmniSonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Zertifizierung und eine weiterhin nur mit 720p-Auflösung arbeitende Frontkamera inklusive Support für Windows Hello.Zur weiteren Ausstattung gehören der erwähnte USB-C-Port mit Unterstützung für USB 4.0 bzw. Thunderbolt 4, ein Surface-Connect-Anschluss, ein vollwertiger USB-A-Port und ein Kopfhöreranschluss. Außerdem sind Bluetooth 5.1 und WiFi 6E an Bord. Als Betriebssysteme kommen je nach Modell Windows 11 Home (Consumer) und Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro (Enterprise-Modelle) zum Einsatz.Damit sich die äußerlich identischen Gehäuse der Surface Laptop 5-Reihe von den Vorgängermodellen unterscheiden, führt Microsoft die vom Surface Laptop Go 2 bekannte Farbvariante "Sage" zusätzlich ein. Der Kunde hat somit künftig die Wahl zwischen Schwarz, Platin, Sandstein (Gold) oder Salbei (Grün) als Farbe für das aus einer Magnesium-Legierung gefertigte Metallgehäuse.Sonderlich günstig sind die neuen Surface-Notebooks wie so oft nicht. Das Surface Laptop 5 mit 13,5-Zoll-Display kostet hierzulande mindestens 1349 Euro, während die 15-Zoll-Version mit mindestens 1499 Euro zu Buche schlägt. Die Verfügbarkeit der neuen Laptops soll ab dem 25. Oktober gegeben sein.