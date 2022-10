"Office" hat ausgedient: Künftig ist nur noch von Microsoft 365 die Rede

Microsoft verabschiedet sich vom Markennamen "Office". Nach mehr als 30 Jahren lässt der Softwarekonzern die allseits bekannte Sammelbezeichnung für seine Produktivitätsanwendungen verschwinden und spricht nur noch von "Microsoft 365".

Rebranding schrittweise über die kommenden Monate

Wie Microsoft in einer FAQ-Liste erklärt , bekommen die diversen Teile dessen, was wir bisher unter dem Namen "Office" kannten, ein Rebranding, bei dem der Name "Microsoft 365" in den Mittelpunkt rückt. Die Änderung kündigte sich schon seit einigen Jahren an, nachdem man begonnen hatte, die zuvor als " Office 365 " vermarkteten Abonnements unter dem neuen Namen zu vermarkten.In den kommenden Monaten bekommen nun Office.com, die Office-App für mobile Geräte und die Office-Anwendungen für Windows den neuen Namen verpasst. Damit ändert sich das Design, das Icon und die Funktionalität, sodass überall nur noch von Microsoft 365 die Rede ist. Wer also künftig eine der dedizierten Office-Anwendungen nutzt, bekommt das Microsoft 365 Logo zu sehen.Bei Office.com beginnt die Umstellung in Form eines neuen Logos und Designs bereits im November 2022, bevor dann ab Januar 2023 auch die Office-Anwendungen für Windows, iOS und Android den neuen Namen tragen werden. Nach wie vor bündelt Microsoft 365 dann die Produkte Teams , Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream und Designer.Die Vermarktung der Produkte unter dem Namen Office endet allerdings nicht ganz von heute auf morgen. So wird der Vertrieb der alleinstehenden Versionen für die Desktop-Installation für Privat- und Firmenkunden weiter unter der Marke Office fortgeführt, bis Office 2021 und Office LTSC auslaufen. Neue Features und neue Versionen werden dann aber unter dem neuen Namen vermarktet, also als Microsoft 365 und nicht mehr als Microsoft Office.Microsoft hatte die Marke Office am 19. November 1990 erstmals eingeführt, es gab sie also seit fast 32 Jahren.