Microsoft 365 Basic kommt: Abo für Outlook & 100GB Cloud für 2 Euro

Microsoft ergänzt das Abonnement-Angebot rund um seine Office- und Cloud-Dienste ab Ende Januar mit einer neuen "Basic"-Variante. Zum Preis von zwei Euro im Monat erhält man dann ein neues Abo, das die 100-GB-Option von OneDrive ablöst und um einige nützliche Features ergänzt.

Für 2 Euro im Monat gibt es Outlook ohne Werbung & 100 GB Speicher

Microsoft

Bisher gibt es Microsoft 365, früher besser bekannt als Office 365 - die Cloud-orientierte Variante von Office, nur in einer sehr überschaubaren Zahl von Abstufungen. Die Kunden können ein kostenloses Outlook-Konto für E-Mails, fünf Gigabyte Web-Speicher und Browser-basierte Versionen von Word und einigen anderen Office-Tools kostenlos nutzen.Die nächste Stufe war bisher immer Microsoft 365 Personal, das für sieben Euro im Monat Zugriff auf ein Terabyte Web-Speicher, online und auf dem Desktop nutzbare Office-Anwendungen sowie Outlook gibt. Dazwischen bestand eine Lücke, die man jetzt mit Microsoft 365 füllen will.Für zwei Euro pro Monat oder einmalig 20 Euro pro Jahr bekommen die Kunden der Basic-Variante laut Jo Klein von Microsoft Deutschland 100 Gigabyte Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt. Außerdem ist eine werbefreie Web- und Mobile-Version von Outlook mit "erweiterter Sicherheit" enthalten und Microsoft leistet technischen Support.Die Verfügbarkeit dieser neuen Variante soll ab Ende Januar gegeben sein. Microsoft will damit vor allem Kunden ansprechen, die bereits Microsoft 365 in der kostenlosen Version nutzen, aber vor dem Problem stehen, dass ihr Cloud-Speicher vollläuft. Zudem will man sie so an die teureren Varianten heranführen, bei denen die Desktop-Versionen der Office-Anwendungen mit vollem Funktionsumfang enthalten sind.Dies ist letztlich auch der größte Unterschied zu Microsoft 365 Personal: Word, Excel, PowerPoint & Co sind in der Basic-Edition nicht in Form von Desktop-Software enthalten. Mit der Einführung der Basic-Version wird auch der Namenswechsel vollzogen, denn ab ungefähr Anfang Februar wird der Name "Office 365" weitestgehend durch die neue Bezeichnung ersetzt.