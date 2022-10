Microsoft Designer: Office bekommt eigene Bild-KI auf Dall-E-Basis

Text-zu-Bild-Generatoren, die mit KIs arbeiten, sind in aller Munde. Die bekanntesten Vertreter sind hier Dall-E und Midjourney. Die erstgenannte Software wird nun auch Teil eines Microsoft-Programms, und zwar als Teil der neuen Microsoft Designer genannten App.

Bild-Generator für Microsoft Office

Mit dem Microsoft Designer lassen sich Bilder in Sekunden generieren

Man tippt nur einige Stichwörter ein, drückt auf Enter und bekommt in wenigen Sekunden ein beeindruckendes Bild, das in der Regel ziemlich genau den zuvor gemachten Vorgaben entspricht. Das ist das immer besser funktionierende Konzept von KI-Bild-Generatoren. Nun integriert auch der Redmonder Konzern eine solche Funktionalität in die Office-Suite, und zwar in den neuen Microsoft Designer Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei den bereits erwähnten Text-to-Image-Modellen wie Dall-E. Man tippt einige Stichwörter in ein dafür vorgesehenes Feld und kann "mit minimalem Aufwand sofort eine Vielzahl von Designs erstellen", wie Microsoft schreibt.Welche Möglichkeiten Microsoft Designer bietet, kann man bereits ausprobieren, zumindest dann, wenn man das Glück hat, schon ausgewählt zu werden. Denn derzeit kann man die Anwendung nur per Einladung testen, dazu stehen eine Vorregistrierung sowie Warteliste auf der Seite des Designers zur Verfügung. Laut dem Redmonder Konzern kann der Microsoft Designer für alle nur erdenklichen (Bild-)Fälle eingesetzt werden: Grußkarten, Beiträge für soziale Medien sowie Illustrationen für PowerPoint-Präsentationen und Logos für Unternehmen.Seinen Ursprung hat der Designer in der Präsentations-Software von Microsoft: "Die App ist aus PowerPoint hervorgegangen, wo der Designer mithilfe von KI Vorlagenvorschläge macht, während Sie eine Präsentation erstellen." Ein oder eher das zentrale Fundament der Anwendung ist Dalle-E von OpenAI. Letzteres ist ein maßgeblich von Microsoft (sowie Elon Musk ) finanziertes Unternehmen, das sich der Entwicklung künstlicher Intelligenzen verschrieben hat.Laut Microsoft enthält die aktuelle kostenlose Vorschau nicht alle geplanten Funktionen, im Laufe der Zeit sollen weitere hinzugefügt werden: "Sobald die App allgemein verfügbar ist, wird sie sowohl als kostenlose App als auch mit weiteren Premium-Funktionen für Abonnenten von Microsoft 365 Personal und Family erhältlich sein."