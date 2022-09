Das neue Outlook für Windows ist nun für alle Office-Insider verfügbar

Vor einiger Zeit ist das neue Outlook ("Project Monarch") durchgesickert und das soll einen Client für alle Anwendungsfälle bieten. Microsoft hat anfangs davor gewarnt und dann doch als frühe Preview freigegeben. Nun ist das neue Office für alle da, zumindest wenn man Insider ist.

Outlook-Preview wird erweitert

Unterstützung für mehrere E-Mail-Konten innerhalb der gleichen Anwendung.

Unterstützung für E-Mail-Konten von Drittanbietern in Outlook für Windows, einschließlich Gmail, Yahoo, iCloud und mehr.

Zahlreiche visuelle Aktualisierungen und Personalisierungsoptionen, mit denen man ein individuelles E-Mail-Erlebnis einrichten kann.

Offline-Unterstützung, damit man auch ohne Internetverbindung Dinge erledigen und auf Inhalte zugreifen kann.

Suchordner für den schnellen und einfachen Zugriff auf alle E-Mails.

Unterstützung für Web-Add-Ins zur Erweiterung von E-Mails und Kalenderereignissen mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern wie Salesforce und Zoom.

Native Unterstützung des ICS-Dateityps zur einfachen Anzeige und Verwaltung von Kalenderereignissen, damit man kein wichtiges Ereignis verpasst.

Microsoft schreibt in einer Ankündigung , dass man seit den ersten Versionen des neuen Outlook viel Feedback erhalten habe. Diese war bisher nur für Insider im Beta-Kanal verfügbar und laut Microsoft habe man "dieses Feedback berücksichtigt und in die jüngste Version Updates eingebaut".Das bedeutet, dass ab sofort die Mitglieder der Office-Insider-Community im Current Channel (Preview) Zugriff auf das neue Outlook für Windows bekommen und es im Zuge der Einführung in der Community erkunden können. In den kommenden Wochen wird diese Erfahrung auch für Windows Insider in der Windows Mail-App verfügbar sein, und zwar über einen Schalter, mit dem man zwischen alter und neuer Version wechseln kann. Schon jetzt ist in den Previews der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Versionen möglich, indem man auf den "Try the New Outlook"-Button in der rechten oberen Ecke drückt.Im Vergleich zu den frühen Preview-Versionen wurden aber diverse Neuerungen umgesetzt. So werden jetzt Microsoft-Konten (Outlook.com, Hotmail und Windows Live), ein "Schnelle Schritte"-Feature, dynamische Kalenderspaltenbreiten, vereinfachte Ribbon-Optionen sowie Tipps für die Outlook-Nutzung unterstützt bzw. geboten.Microsoft gibt auch eine Vorschau auf Funktionen, die demnächst umgesetzt werden sollen: