Microsoft führt mit Office Version 2211 neue PowerPoint-Funktion ein

Microsoft startet in der Vorschau-Version von Office im Rahmen des Insider-Programms den Test für eine neue Funktion für PowerPoint. Das Update bringt im Beta-Kanal die Version 2211 und die Buildnummer 15831.20012.

So nehmt ihr am Insider-Programm teil

Office-Version 2211 (Build 15831.20012) PowerPoint:

Medien mit Untertiteln speichern. Wenn Sie jetzt mit der rechten Maustaste klicken und "Medien speichern unter" wählen, werden alle Dateien mit geschlossenen Untertiteln zusammen mit der Mediendatei gespeichert.

Word:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem kein visueller Indikator anzeigte, welche Option für den Textumbruch ausgewählt war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Inhalt bei jedem Tastendruck blinkte, wenn eine verfolgte Änderung in einer Tabelle eingegeben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Drucken nicht mehr funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Absatz vor nicht editierbarem Inhalt nicht gelöscht werden konnte.

Office-Suite:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Datei, die als geschützt geöffnet wurde, in einem temporären Ordner verbleibt, nachdem der Benutzer sie geschlossen und Office beendet hat.

Office Insider, die Windows verwenden, bekommen damit nun eine neue Funktion. Das hat Microsoft angekündigt. Die neue PowerPoint-Funktion heißt "Medien mit Untertiteln speichern" und ermöglicht es Nutzern, alle Dateien mit Untertiteln zusammen mit den Mediendateien zu speichern.Dazu klickt man mit der rechten Maustaste und wählt über das Menü die Option "Medien speichern unter" aus. Diese neue Vorschau-Version von Office Version 2211 enthält außerdem eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Details dazu gibt es auf der Übersichtsseite für die Office-Insider-Builds . Wir haben die Release-Notes übersetzt und am Ende des Beitrags mit angefügt.Microsoft testet diese Änderungen derzeit mit Office Insidern, bevor sie mit den regulären Update an alle Nutzer verteilt werden. Wann die neue PowerPoint-Option für alle Nutzer freigegeben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.Die Teilnahme am Insider-Programm für Office ist kostenlos. Wer Windows nutzt, startet dazu eine beliebte Office-Anwendung - zum Beispiel Word - und sucht dann in den Konto-Informationen nach den möglichen Updates. Falls der Zugang zum Insider-Programm möglich ist, wird das dort mit aufgeführt. Anschließend muss man nur noch den Anweisungen auf dem Monitor folgen.Um die Microsoft Office Insider Preview Build selbst dann auf die jeweils neueste Version zu aktualisieren, öffnest du ein beliebiges Office-Programm und suchst über Datei> Konto> Update-Optionen> Jetzt aktualisieren nach einer neuen Version.