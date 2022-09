OneNote für Windows 10: Die Universal App stirbt im Oktober endgültig

Microsofts Notiz-App OneNote ist praktisch und auch überaus populär, doch hat lange Zeit hatte der Redmonder Konzern zwei Versionen im Angebot. Denn eigentlich wollte man die frühere Win32-Anwendung durch die Universal App ersetzen, doch nun kommt es genau andersrum.

Im Oktober ist Schluss mit OneNote für Windows 10

OneNote - Kostenloses Notizprogramm

Das Hin und Her zu OneNote war ein ziemlich beeindruckendes Chaos, das sich Microsoft in gewisser Weise selbst zuzuschreiben hatte. Denn eigentlich wollten die Redmonder die klassische Anwendung ersetzen, und zwar durch die OneNote für Windows 10 genannte Universal App. Das fanden die Nutzer aber eher nicht so gut und letztlich entschied sich Microsoft zu einer 180-Grad-Wende.Man brachte die alte OneNote-Variante zurück und gab bekannt, dass die Win32-Fassung doch bleibt und die Verbesserungen der UVP-App bekommt. In den Ruhestand sollte bzw. wird stattdessen Letztere gehen. Die Zusammenführung der beiden Anwendungen ist mittlerweile abgeschlossen worden und das bedeutet auch, dass die letzten Stunden und Tage für die Universal App geschlagen haben.Und das wird auch recht bald der Fall sein: Denn laut einem Eintrag in der Roadmap von Microsoft 365 (via Dr. Windows ) wird die UVP-Version bereits im Oktober verschwinden (einen genauen Tag nannte Microsoft allerdings nicht). Genau genommen wird diese Version durch die künftig einzige OneNote-App ersetzt.Dabei ist bisher nicht bekannt, was bei Nutzern passiert, die die UVP-App installiert haben und auch nutzen: Auf Windows 10 ist anzunehmen, dass man die App weiterhin nutzen kann. Wer allerdings Windows 11 (neu) installiert, der wird allerdings zweifellos nur noch die neue Anwendung aufspielen können. Wie Martin Geuß anmerkt, könnte das bei Windows 10 anders sein, da hier die UVP-App an sich vorinstalliert war bzw. ist, der Redmonder Konzern hat sich dazu aber bisher nicht geäußert.