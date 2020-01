OneNote - Kostenloses Notizprogramm

Flexible Notizsammlung

Notizbuch mit Cloud-Anbindung

OneNote ist eine kostenlose Software von Microsoft, mit der sich digitale Notizen erfassen und in Notizbüchern verwalten lassen. Sie können Texte eintippen oder diese handschriftlich festhalten, Skizzen anfertigen oder Sprachnotizen aufzeichnen. Ebenso lassen sich Screen­shots beziehungsweise beliebige Bildschirmausschnitte als Notizen ablegen. Hier bieten wir die aktuelle Version 16.0.12430 zum Download an.Das ehemals lediglich als Bestandteil von Microsoft Office erhältliche OneNote ist inzwischen als vollkommen kostenloser Download ohne jegliche Einschränkungen verfügbar. Microsofts Bürosoftware ist somit für das Programm nicht mehr erforderlich.Notizen werden in OneNote in Form digitaler Notizbücher gesammelt, wobei diese beliebig vielen Seiten enthalten dürfen. Erfasst werden können neben Texten auch handschriftliche Notizen, Bilder, Tonaufzeichnungen und Videoclips. Zum Nachbearbeiten vorhandener Notizen stehen zahlreiche Werkzeuge bereit. Inhalte lassen sich außerdem miteinander verknüpfen und mit einem Passwort schützen.Die Notizbücher werden standardmäßig auf den Servern von Microsoft OneDrive gespeichert, sodass Sie Ihre Notizen von verschiedenen Geräten an beliebigen Standorten abrufen können. Zudem lassen sich die Notizbücher so problemlos mit anderen Personen teilen. Hierfür sind auf der Herstellerseite Versionen für Windows Phone, Mac, iPad, iPhone, Android verfügbar. Über den Windows Store kann eine Windows-App heruntergeladen werden, außerdem sind alle Notizen auch direkt im Browser abrufbar . Als Alternative zu den Online-Notizsammlungen lassen sich lokale Notizbücher anlegen.Mit OneNote bietet Microsoft eine umfangreiche Notiz-Software für Privatanwender komplett kostenfrei an. Dank der Nutzung von OneDrive als Speicherort für die Notizen lassen diese sich von verschiedenen internetfähigen Geräten abrufen. Als Alternative mit vergleichbarem Funktionsumfang bietet sich das zumindest in der Basisversion kostenlose Evernote an, das Notizen ebenfalls online abspeichert und so nahezu weltweit verfügbar macht.