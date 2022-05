OneNote: Microsoft beginnt erste Tests für neues Windows 11-Design

Im Sommer 2021 kündigte Microsoft an, dass man sich einer Art Anomalie von Windows annehmen wird, nämlich der parallelen Existenz zweier OneNote-Anwendungen. Es soll künftig nur noch eine geben und diese wird die Windows 11-Optik aufgreifen. Nun geht das offenbar los.

Erste Überarbeitungen werden verteilt

Die beliebte Notiz-Anwendung von Microsoft heißt zwar OneNote, in Realität konnte man aber in gewisser Weise von TwoNote sprechen. Denn der Redmonder Konzern wollte lange Zeit die die UWP-App forcieren, die Nutzer blieben aber lieber bei der funktionsreicheren Version, die im Bundle mit Office erhältlich war. Die eigentlich von Microsoft totgesagte Win32-Anwendung überlebte also und sollte auch fortan dann doch die einzige OneNote-Version - mit dem Besten beider "Welten" - sein.Nach der Ankündigung im vergangenen August zur Verschmelzung der beiden Anwendungen wurde es aber still um diese Pläne, doch wie Windows Latest berichtet, geht es nun endlich los. Denn am Wochenende sind bei einigen Beta-Nutzern still und heimlich die ersten Teile des neuen bzw. überarbeiteten Designs aufgetaucht. Dazu zählt vor allem ein neues seitliches Navigations-Interface und ein insgesamt in Richtung Windows 11 ausgerichtetes Design.Die neue Sidebar zeigt nun von Haus aus Bereiche und Notizbücher ausgeklappt, dazu hat der Redmonder Konzern offenbar auch das Synchronisieren "massiv" verbessert, so Windows Latest. Insgesamt soll sich die neue App flott anfühlen, auch die abgerundete Ecken von Windows 11 sind nun mit an Bord.Die Verschmelzung der beiden Ausgaben ist aber noch nicht abgeschlossen, denn die für die UWP-Version an sich typischen Touch- und Inking-Funktionalitäten sind bislang nicht integriert worden. Wie erwähnt hat Microsoft aber angekündigt, dass man die besten und wichtigsten Features beider Fassungen zusammenführen wird, es ist also noch zu erwarten, dass hier noch einiges kommen wird.