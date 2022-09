Neuer, günstiger Google Chromecast steht kurz vor dem Start

Der Internetkonzern Google steht kurz vor der Einführung eines neuen, wahrscheinlich günstigeren Chromecast-Modells. Das Gerät war bereits vor einigen Monaten erstmals aufgetaucht, jetzt steht laut Quellen aus dem Einzelhandel der Launch kurz bevor.

Neuer HD-Streaming-Dongle kostet rund 40 Euro

Google

Als vor einigen Monaten, genauer gesagt im Juni 2022 , ein neues Gerät von Google bei der US-Kommunikationsaufsicht FCC Station machte, fiel dies aufmerksamen Beobachtern natürlich ins Auge. Es war von einem Wireless-Device die Rede, das mit einem Fernseher verbunden und durch eine Fernbedienung gesteuert werden soll.Daraus ließ sich leicht ableiten, dass es sich wohl um einen Chromecast handeln würde, zumal in den Dokumenten der FCC auch davon die Rede war, dass das Gerät Video-Streaming mit 1080p-Auflösung bei 60 Hertz bieten werde. Die uns jetzt vorliegenden Händlerangaben bestätigen, dass wir es tatsächlich bei dem bei der FCC nur als "Google G454V" bezeichneten Produkt mit einem "Streaming Media Player" zu tun haben.Da das Gerät jetzt bei ersten Händlern auftaucht, steht die Markteinführung wahrscheinlich kurz bevor, sodass die Präsentation wohl innerhalb der nächsten Wochen erfolgen dürfte. Auch zum Preis können wir bereits etwas sagen: rund 40 Euro werden für den neuen Chromecast fällig, was eine Positionierung unterhalb der anderen aktuellen Chromecast-Modelle offensichtlich macht.Zusammen mit den Angaben zur Auflösung wird angesichts des Preises deutlich, dass Google hier tatsächlich einen günstigeren Streaming-Dongle anbieten will, der durch eine geringere Leistung erschwinglicher zu haben sein wird. Im Gegenzug muss man natürlich damit leben, dass das Gerät nicht die gleiche hohe 4K-Auflösung unterstützt, die der Google Chromecast mit Google TV bietet. Der neue, günstigere Chromecast tritt die Nachfolge des bereits 2018 erschienenen letzten Modells der 3. Generation an.