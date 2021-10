Realme 4K Stick mit Google TV: Erste (günstige) Chromecast-Alternative

Der Oppo-Ableger Realme expandiert in diesen Tagen in den Markt für Streaming-Sticks und hat jetzt für den 13. Oktober die Vorstellung des Realme 4K Smart Google TV Stick angekündigt. Es handelt sich um den ersten TV-Stick mit Google TV, der kein Chromecast ist - und daher eine günstigere Alternative darstellen könnte.

Realme

Noch hält sich Realme mit genaueren Angaben zum 4K Smart Google TV Stick etwas bedeckt, veröffentlichte heute aber erste offizielle Marketing-Bilder und einige technische Daten. Auf einer eigens eingerichteten Minisite teasert das Unternehmen den neuen Stick an und verrät, dass man als erster Drittanbieter ein Modell mit dem neuen Google TV anstelle des altbekannten Android TV einführen will.Bisher ist Google selbst der einzige Anbieter eines TV-Sticks mit Google TV, denn der vor einigen Monaten erschienene Chromecast with Google TV kam als erstes derartiges Modell auf den Markt. Darüber hinaus ist die neue Version von Googles Plattform für Streaming-Geräte nur auf einigen wenigen Fernsehern der Marken Sony und TCL verfügbar.Realme zufolge wird der neue Stick unter anderem in der Lage sein, 4K-Inhalte mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wiederzugeben. Außerdem unterstützt das Gerät HDR10+ und verbindet sich über HDMI 2.1 mit dem jeweiligen Fernseher. Der Stick steckt in einem minimalistisch gestalteten Gehäuse, schließlich dürte bei einem TV-Stick das Design keine große Rolle spielen.Die Energieversorgung erfolgt mittels eines USB Type-C-Ports, so dass man wohl die meisten etwas stärkeren Netzteile mit Type-C-Kabel verwenden kann. Details wie Informationen zur hier verwendeten Plattform und dem integrierten Speicher bleibt Realme bisher schuldig, dürfte aber im Zuge der Vorstellung am 13. Oktober mehr verraten.Noch ist offen, ob Realme den 4K Smart Google TV Stick auch in Deutschland einführen will, doch war dies bei den meisten Produkten der ehemaligen Oppo-Tochter ebenso der Fall. Bilder der Fernbedienung des neuen TV-Sticks liegen leider ebenfalls noch nicht vor.