Google TV Streamer: Leak zeigt neuen Chromecast-Nachfolger

Es sieht ganz danach aus, dass Google sich von der Vermarktung von Streaming-Geräten unter der Marke Chromecast verabschiedet. Der Name verschwindet wohl im Zuge der Einführung eines Nachfolgers der aktuellen Chromecasts, die Google TV Streamer heißen wird.

9to5Google / Google

Verschwindet die Bezeichnung "Chromecast"?

Neue, längere, vielseitigere Fernbedienung

Zusammenfassung Der neue Google TV Streamer wird als kleine Set-Top-Box konzipiert

Technische Details sind noch rar, doch mehr Leistung wird erwartet

Mögliche UltraWideBand-Unterstützung könnte integriert sein

Zwei Anschlüsse an der Rückseite: Strom und HDMI

Die Fernbedienung des Streamers wurde neu gestaltet

Markteinführung und Preis des Geräts sind noch unbekannt

Laut den Quellen des US-Portals 9to5Google will Google bald eine neue Streaming-Lösung für den Anschluss an beliebigen TV-Geräten mit HDMI-Port präsentieren. Das Gerät aber wohl weder ein klassischer HDMI-Stick sein, noch ein typischer Dongle. Stattdessen ist der sogenannte Google TV Streamer eine Art kleine Set-Top-Box, die unter oder auf dem Fernseher platziert werden soll.Bisher ist zu den technischen Eigenschaften des Google TV Streamer wenig bekannt. Der Verzicht auf das klassische Dongle-Design deutet aber an, dass der Chromecast-Nachfolger mehr Leistung mitbringen könnte. Außerdem deutet sich anhand des lang gezogenen, oben abgeflachten und nach Vorn geneigten Designs in Pillenform eine integrierte UltraWideBand-Unterstützung (UWB) an, heißt es bei den Kollegen. Dies würde gut zu der im Pixel-Tablet integrierten "Tap to Cast"-Funktionalität auf UWB-Basis passen, heißt es.An der Rückseite des neuen Google TV Streamers befinden sich dem Vernehmen nach zwei Anschlüsse für die Stromversorgung und ein HDMI-Kabel, bei dies noch zu bestätigen wäre. Das neue Produkt soll laut den bei den Kollegen veröffentlichten Bildern eine insgesamt sehr flache Bauweise haben. Dadurch sei der TV Streamer auch in beengten Platzverhältnissen gut unterzubringen, zumindest wenn es um die Höhe geht.Google hat für den TV Streamer auch die Fernbedienung noch einmal überarbeitet. Der obere Teil entspricht dem, was man zum Beispiel vom Chromecast with Google TV (HD) kennt, die Fernbedienung wird aber durch die Ergänzung zweiter weiterer Tasten und ein geändertes Layout etwas länger. Die "Zurück"- und "Home"-Tasten sitzen unterhalb des runden D-Pads, während die Taste für die Spracheingabe jetzt kein Google-Assistant-Logo mehr hat, sondern nur mit einem generischen Mikrofon bedruckt wird.Die Lautstärketasten werden jetzt nicht mehr seitlich verbaut, sondern befinden sich auf der Vorderseite der Fernbedienung. Außerdem ist eine Stumm-Taste integriert. Hinzu kommen Schnellzugriffs-Tasten für Netflix und YouTube, der Power-Button und eine frei zu belegende Stern-Taste, die auch als "Magic"-Taste bezeichnet wird. Wann und zu welchem Preis der neue Google TV Streamer auf den Markt kommt, ist bisher noch unklar.