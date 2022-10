Android TV 12: Googles 4K Chromecast erhält jetzt sein großes Update

Der günstige Chromecast mit Google TV hat zwar schlechtere Daten als sein 4K-Bruder, mit Android 12 aber die modernere Betriebssystem-Basis. Jetzt deutet sich an, dass auch der Chromecast mit Google TV 4K den Sprung auf Android TV 12 macht.

Da ist auch das 12er-Update für den Chromecast mit Google TV 4K

Einstellungen für HDR-Formate

Einstellungen für Surround-Sound

Neue Funktion zur Anpassung der Bildrate, mit der die Videoausgabe automatisch an die Bildrate der Inhalte angeglichen wird

Einstellungen für Mikrofon und Kamera

Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen

Bugfix in Verbindung mit USB-C-Hubs

Sicherheitspatch vom Juli 2022

Sollte bald auftauchen

Google

Zum Einstieg muss gesagt sein: Im Alltag gleichen sich die beiden aktuellen Google-TV-Stick-Produkte bei der Nutzung sehr. Doch das günstigere Modell, das seit September verfügbar ist, bringt an manchen Stellen ein paar Neuerungen, die Google mit seinem Google TV-Update auf Basis von Android 12 eingeführt hatte. Auch das 4K-Modell hatte seit seiner Veröffentlichung einige Updates erhalten, war dabei aber immer bei Android 10 verblieben. Jetzt beginnt Google damit, das Update mit dem großen Versionssprung auszuliefern.Wie Android Police berichtet, fehlt aktuell zwar noch eine entsprechende offizielle Bestätigung von Google. Dafür finden sich aber unter anderem auf Reddit Berichte von mehreren Nutzern, deren Chromecast mit Google TV 4K den Android TV 12-Build in den vergangenen Tagen erhalten haben. In dem Update, das 722 MB groß ist, liefert Google unter anderemaus:Wie üblich liefert Google das Update aktuell wohl noch in kleinen Wellen aus, die mit der Zeit immer größer werden sollten. Im Prinzip gilt es also einfach nur darauf zu warten, bis der Chromecast 4K das Update automatisch anzeigt. Alternativ könne Ungeduldige inüberprüfen, ob ihnen das Update dort angezeigt wird.